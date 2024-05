Sátoraljaújhelyen rendezték meg a magyar BMX flatland bajnokság második fordulóját a hét végén.

Az eseményen húsz hazai versenyző vett részt, hét kategóriában, közte két helyi, Pásztor Áron és Kaposvári Martin. A zsűri több dolgot is nézett a ,,kűrök" alkalmával, ezek kivitelezését pontozták, miközben a legjobb megoldásokat tapssal jutalmazták a nézők, akik közül többen a szomszédos Kalandparkból ,,kukkantottak" be a jégcsarnokba. Az újhelyiek mintegy két évtizedet követően voltak ismét házigazdái rangos honi BMX-vetélkedésnek, de a szakemberek, rendezők véleménye egyezett abban, hogy ezt a hagyományt folytatják az elkövetkezendő években. A zsűri egyik tagja, a helyi klub, az STK korábbi világbajnoka, Katona Dénes volt:

– Örülök annak, hogy ennyi idő után ismét országos, akkreditált BMX verseny volt a városunkban – mondta lapunknak. – Aki eljött, az láthatta, hogy a körülmények abszolut adottak, nemzetközi színvonalúak voltak, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt az eseményt meg tudtuk rendezni. Köszönjük a segítséget a városnak, Pásztor Gábor helyi főszervezőnek a befektetett rengeteg energiát, a támogatást a Magyar Kerékpáros Szövetségnek, illetve Sport Zone SE-nek, vezetőjének, Rob Altonnak a közreműködést. Az pedig megtisztelő volt, hogy jómagam zsűritag lehettem.

Katona Dénes – aki 2005-ben, Csehországban, Prágában szerzett vb-aranyat – még természetesen maga is biciklizik, s megkérdeztük tőle, hogy jelenleg merre, hol tart a magyar flatland szakág.

– Egy mély hullámvölgy után most felfelé – válaszolta. – Ez köszönhető nagyon nagy részben annak, hogy Veresegyházán egy kerékpáros iskola szerveződött, így fix helyen tudnak gyakorolni a versenyzők. Lányok, fiúk, a junior kategóriától egészen a felső kategóriákig. Pár napja éppen jó páran voltak Franciaországban egy nemzetközi versenyen, akiknek egy része hozzánk is eljött. Mindezen tény tehát nagy mértékben hozzátesz ahhoz, hogy Magyarországon még mindig él a flatland.

Arról is érdeklődtünk, hogy Újhely mellett lehet-e máshol is művelni szakágat, illetve, ha nem, akkor miként lehet a vármegyében népszerűsíteni.

– Természetesen van arra törekvés, hogy minél több fiatal megismerje ezt a sportágat, de ez nem csak helyi szinten, hanem országos, sőt, világszinten is cél – tette hozzá Katona Dénes. – Ha őszinték vagyunk, akkor azt el kell mondani, és beismerni, hogy a flatland sosem volt egy ,,igazi" versenysport. Persze van ilyen része, és a nemzetközi vonalon tesznek, dolgoznak azért, hogy egyszer felkerüljön az olimpia műsorára, miként az a cross szakágnak, vagy a freestyle-nak sikerült. De: igazából ez egy életérzés, életforma, ami szól a tiszteletről, a szabadságról. Ezt szeretnénk átadni a fiataloknak, hogy jöjjenek, érezzék jól magukat, ami mellett lehet versenyezni, szép eredményeket elérni.



A tények

A kategóriák győztesei

Elite man: Kaposvári Martin 91.67 pont

Elite woman: Mondics Anna 91.33 pont

Sport Zone comp: Kriston Patrik 95.00

Open: Bozsó Csaba 85.00 pont

Girls: Várkonyi Eszter 70.00 pont

Junior: Kádár Péter 80.00 pont

Junior B.: Pásztor Áron 80.00 pont