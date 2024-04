Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC 0–3 (0–1)

Mezőkövesd, 4130 néző. V.: dr. Csonka (Horváth R., Buzás).

MZSFC: Piscitelli (5) – Kállai K. (4), Beriashvili (4), Lukic (4), Vajda S. (4) – Brtan (5), Szolgai (4), Cseke (5) – Molnár G. (4), Drazic (4), Samperio (4). Vezetőedző: Milan Milanovic.

FTC: Varga Á. (5) – Makreckis (5), Abena (5), Cissé (5), Civic (5) – Maiga (6), Loncar (7) – Zachariassen (6), Katona B. (5), Marquinhos (6) – Kodro (5). Vezetőedző: Dejan Stankovic.

Csere: Katona B. helyett Ben Romdhan (5) a 46., Vajda S. helyett Pillár (5) az 57., Szolgai helyett Kócs-Washburn (5) az 58., Maiga helyett Pászka (–) a 65., Kodro helyett Varga B. (6) a 65., Molnár G. helyett Cseri (–) a 69., Samperio helyett Karnitski (–) a 69., Loncar helyett Traoré (–) a 78., Marquinhos helyett Szevikjan (–) a 78., Drazic helyett Szalai (–) a 88. percben.

Sárga lap: Molnár G. a 27., Beriashvili a 32., Maiga a 35. percben.

Gólszerző: Loncar (0–1) a 38., Loncar (0–2) az 51., Varga B. (0–3) a 85. percben.

Milan Milanovic: – Ellenfelünk jól játszott. Nálunk az első negyven perc egészen jól sikerült, voltak szép támadásaink, néha sikerült birtokolni a labdát. Az első két kapott gól előtt nálunk volt a játékszer és nem sikerült megoldani a helyzeteket, a Ferencváros rögtön büntetett, aztán gödörbe kerültünk és nekünk már nem jött be semmi.

Dejan Stankovic: – Gratulálok a Mezőkövesdnek, mert nagyon jól védekezett, remek kontrákat vezetett, mi pedig könnyű labdákat adtunk el, további nem úgy sikerültek a párharcok sem, ahogy szerettük volna. Az első gól után tudtunk a saját játékunkra koncentrálni és azt nyújtani, amit szerettünk volna. Gratulálok a játékosoknak és a stábnak is a munkához, ami nem most, hanem már januárban elkezdődött.



A gólok története

38. perc: Lukic a saját 16-osán belül Loncarhoz gurította a labdát, aki 6 méterről, jobbról a kapuba lőtt, 0–1.

51. perc: Marquinhos passzát Loncar 16 méterről a bal alsóba lőtte, 0–2.

85. perc: Ben Romdhan lövése kijött Beriashviliről, a lepattanóra lecsapott Varga B. és 9 méterről, jobb belsővel a bal alsóba lőtt, 0–3.