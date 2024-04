Férfi Extraliga, rájátszás az 5-8. helyért, 1. mérkőzés

GreenPlan Vegyész RC-Kazincbarcika – Dág KSE (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, kedd, 19.30)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Csalódottak voltunk és vagyunk amiatt, hogy nem sikerült bejutnunk az elődöntőbe, bár a szezon előtt az első hatba való bekerülés volt a cél ezzel a fiatal csapattal. Sokkal több hullámvölgyet vártam emiatt a játékosoktól a szezon során, ez elmaradt, azonban sajnálom, hogy így, a negyeddöntőben, annak is a hajrájában remegett meg a kezünk, és kicsúsztunk a négyből. A szurkolóknak is be kell látni, hogy rutintalan még ez a társaság, azonban még ha rosszul játszanak, akkor sem adják fel. A hatban való zárás éppen ezzel a csatával, a sikeres párharccal lehet meg, úgyhogy mindenfajta csalódás ellenére össze kell szednünk magunkat. A srácok próbálják beletenni munkában, amit lehet, bízom abban, hogy mindenki szeme előtt az ötödik hely lebeg. A bajnokságban egyet nyertünk mi, egyet a Dág az alapszakaszban, a Magyar Kupában mi kettőt velük szemben, biztosan nekünk fognak jönni, de – főleg – itthon szeretném, ha bizonyítanánk a pályán.