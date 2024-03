Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B Piros csoport, 22. forduló

MEAFC-Peka Bau – Pécsi VSK-Veolia 78-128 (11-36, 23-33, 21-32, 23-27)

Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 150 néző. V.: Balogh, Domán, Marton.

MEAFC-Peka Bau: Kozák M. 6, Tóth B. 10/3, Sándor B. 8/6, Czirbus 2, Gerőcs 5/3. Csere: Lippai 17, Molnár L. 3/3, Ragályi, Velkey 5/3, Gadus 5, Pintér 17/9, Nyíri. Vezetőedző: Váczi Péter.

Váczi Péter: – Hét nap alatt a harmadik meccsünket játszottuk, az előző kettőt, ami fontos volt, megnyertük. Várható volt, hogy fizikálisan nem leszünk ,,top" formában, és ezt a listavezető nagyszerűen kihasználta. A különbség persze fájó, de erre nem vagyunk még felkészülve. Valljuk be: valós esélyeink most nem voltak. Hamar túl kell lépni ezen a mérkőzésen, amiből lehet, abból tanuljunk, most jön négy olyan meccs amelyből akár mind a négyet meg lehet nyerni.