Az alapszakasz-győztes Diósgyőrnek a bajnoki negyeddöntőre a nyolcadik E.ON ELTE-BEAC lett az ellenfele, és minden létező kritérium a piros-fehérek felé billentette a mérleg nyelvét, akik biztosan hozták a két fél közti első meccset pár nappal korábban.

Két percig egy értékesített hazai büntető volt az első kosár az első felvonásban, majd a nyitó triplát Tóth F. jegyezte a hazaiak részéről. 2:43 perc után 6-2 volt az eredmény, a látogatók külső kísérletei nem jöttek be (0/3). Lelik és Charles érkezett a Völgyi-gárdában, előbbi be is dobott egy hármast (6. perc: 8-7). A BEAC érezhetően többet akart kihozni magából, mint az első felvonás alkalmával, 6:15-nél időt kellett kérnie a DVTK szakvezetőjének (12-7). Lelik második triplája hozta meg az egyenlítést (12-12), de büntetőkkel lépegettek a fővárosiak (16-12). A hajrában sikerült a fordítás, így a meccset kissé nyögvenyelősen indító Diósgyőr minimális előnnyel vezetett.

A második felvonásban korán időt kért a BEAC (20-24), aztán bemelegedettek lettek a diósgyőri kezek: Jovanovicék szórták a hármasokat, hatnál tartottak ebben a műfajban (20-29). 13:10-nél 10-0-s sorozatnál járt a DVTK Hun-Therm, ezzel ,,helyre állt a rend”. Jovanovicék minden téren jelentősen feljavultak (20-36), másfél negyed után tudatosult a nézőkben, hogy kizárt a meglepetés. A 20. percben Grigalauskyte pontjaival már több, mint hússzal vezetett a DVTK (23-44), ebben a játékrészben a budapestiek szinte pályán sem voltak.

A folytatásban

A harmadik negyedben a diósgyőriek pontoztak, miközben az ELTE 2/16-os hármas mutatónál tartott, ez is beszédes statisztika volt a dobószázalékukról. Gábor L. minimálisat javított ezen, ám sokat nem jelentett (26-51). Kányási csapata 9. tripláját dobta be, Charles a 10.-et (28-60), a vendég kispad teljesen nyugodt lehetett. Nem álltak le a borsodiak, távolról továbbra is eredményesen tüzeltek, ám nem csak a 13 ,,trojka” miatt volt az eredmény 37-71.

A záró tíz percnek két jelentős kérdése volt: eléri-e a DVTK a százat, és be tud-e találni minden benevezett játékos a fővárosiak kosarába. Valamelyest kiegyenlített volt a negyedik negyed első négy perce (42-78), aztán Vég-Dudás ,,kettesezett”, így már csak Tenyérnek volt kosárhiánya. A véghajrában ez is sikerült, a száz nem, de ezt senki sem bánta.

A DVTK teljesítette a kötelező feladványt, az elődöntőben a Sopron Basket lesz a piros-fehérek ellenfele, a csata április 20-án kezdődik a DVTK Arénában.