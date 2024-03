Rudabánya – Sajószentpéter 0–1 (0–0)

Rudabánya, néző. V.: Soltész (Oscsenda, Szaniszló-Szabó).

Rudabánya: Dányi – Lakatos R., Kovács I., Kálló L. (Béres I.), Beri L. (Buku), Glonczi, Beri V., Ádám L., Beri E. (Dániel M.). Beri R., Rémiás. Edző: Bezsilla Zoltán. Sajószentpéter: Gyuró – Csendi (Tóth A.), Kovács A., Bálint Cs. (Batykó), Nagy B., Szikora (Sándor M.), Márton M., Taskó, Halász, Válint, Orosz. Edző: Pallós Szabolcs. G.: Márton M. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bezsilla Zoltán: – Rossz érzés az utolsó percben kapott góllal kikapni, de a fiúk lelkesen küzdöttek. A tavaszi három meccset alapul véve reméljük a szerencse hamarosan megfordul. További sikereket a vendégeknek.

Pallós Szabolcs: – A szezon leggyengébb játékával szereztünk 3 pontot.

Szendrő – Izsófalva 4–0 (1–0)

Szendrő, 100 néző. V.: Tóth I T. (Ebergényi, Horváth R.).

Szendrő: Horváth G. – Beri Zs. (Stefán), Ádám J. (Horváth Sz.), Ádám I., Kiss G. (Horváth R.), Ádám A., Ádám M. (Horváth M.), Beri Zs., Beri A., Ádám J. R., Ádám R. (Szabó M.). Csapatvezető: Szaniszló Richárd. Izsófalva: Polónyi – Szaszin (Jónás), Rézműves (Sápi), Fehér, Nyíri, Filkóházi (Béres), Strekáf (Bálint Zs.), Lehel, Rapp, Sebők (Tarczali), Járdánházy. Edző: Barnóczky Attila. G.: Beri Zs. (2), Kiss G., Ádám A. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bári Ernő elnök: – Hétvégén nem csak a húsvétot ünnepeltük, hanem a szendrői labdarúgást is. Kiváló játékvezetés mellett fantasztikus győzelmet arattunk, kiváló egyéni teljesítményekkel. A továbbiakban sok sikert Izsófalvának.

Barnóczky Attila: – Ilyen gyengén még nem láttam játszani a csapatot. Hogyan is játszhatnánk jól, amikor az első perctől folyamatosan megfélemlítették játékosainkat. Alattomosan rugdosták őket, de olyan is volt, hogy haját tépték a földön fekvő játékosunknak. Az első asszisztenst is fenyegették. Remélem látta az ellenőr ezeket és a szövetség tesz ellene valamit.

Varbó – Aszaló 2–3 (2–1)

Varbó, 100 néző. V.: Balogh T. (Fülöp G., Sohajda).

Varbó: Csáki – Goda, Szinai, Barzsó, Balogh B., Borsodi (Kapaló), Balogh D., Elek G. (Dankó M.), Eperjesi, Pálinkás, Nyeste. Csapatvezető: Dankó Máté. Aszaló: Éliás – Ruszó, Bozó (Ganyi), Mészáros, Erdélyi, Roha, Lencsés, Meczkó (Fizer), Márton J., Horváth K., Lázi Gy. Csapatvezető: Szabó László. G.: Balog, Elek, ill. Lencsés (2, egyet 11-esből), Ganyi. Jók: az egész csapat, ill. Lázi Gy., Mészáros, Erdélyi, Lencsés.

Dankó Máté: – Kétszer vezettünk a listavezető ellen, de sajnos ma ez sem volt elég. Ilyen a mi szerencsénk. Ettől többet játékban nem lehet tenni a győzelemért. Gratulálok a vendégeknek.

Szabó László: – Az történt, amire számítottunk: lelkes, harcos hazaiak, akik a 94. percig tartották a döntetlent. Ez a hosszabbításban kiharcolt győzelem remélem tovább erősíti csaptunkat. A továbbiakban sok sikert a hazaiaknak.