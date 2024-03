A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata megkezdi az évad Magyar Kupa szereplését, a piros-fehérek szerdán 18.00-tól a TFSE-MTK együttesét fogadják a negyeddöntőben, Miskolcon, a DVTK Arénában. A sorozat kiírása szerint egy mérkőzés dönt a továbbjutásról, és a diósgyőriek annak köszönhetően játszanak itthon, hogy az alapszakasz féltávjánál jobb volt a helyezésük (akkor is elsők voltak).



Az ellenfél már ismert

A találkozó tétje a győri négyes döntőbe jutás, amelyet ezen a hét végén rendeznek, és ezzel kapcsolatban már az is tudható, hogy amelyik együttes ebből a párharcól továbbjut, az szombaton 20.00-tól a kupadöntő házigazdájával, a Serco UNI Győrrel csap össze a fináléba kerülésért. Amennyiben a DVTK Hun-Therm érvényesíti a papírformát és bajnoki alapszakasz két találkozója után, ebben az évadban harmadszor is legyőzi a TFSE-MTK-t, akkor nyolc napon belül másodszor is rangadót játszik a Győr vendégeként, azok után, hogy a múlt hét végi bajnokin, fordulatokban gazdag végjátékban, – amelynek során az utolsó előtti másodpercben még 72-72 volt az állás, és az utolsó másodpercben esett Dombai duplára Lelik még válaszolni tudott egy triplával, – 75-74-re győzni tudott és megőrizte veretlenségét.



Három opció

– Az alapszakasz győzelem megszerzéséért léptünk pályára a múlt héten szombaton, Győrben, egy nagyon nehéz hét zárásaként, ugyanis három nappal előtte nem sikerült kiharcolni az Euroligában a Final Fourba jutást. Fizikálisan fáradt volt a csapat, tompák is voltunk, és bár helyenként sikerült lelassítani a Győrt, amikor viszont nem és még a lepattanózásban is hibáztunk, akkor el tudtak lépni tőlünk. Nagyon jó meccs, igazi rangadó kerekedett ki a végére, a végére, a második félidőben már nem volt kérdés, hogy az alapszakasz első helye a miénk lesz, hogy nem kaphatunk ki 25 pontnál nagyobb különbséggel, már csak arra kellett választ kapni, hogy ki nyeri a presztízs csatát, hogy meg tudjuk-e őrizni a veretlenségünket. Az utolsó másodpercig küzdött csapat és a szerencse is mellénk állt, rettenetesen sokat számít ez a győzelem, elsősorban lelkiekben – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy amikor a meccsen már csak 0,6 másodperc volt hátra és oldal bedobással jöhetett a Diósgyőr, Lelikre volt-e kitalálva a figura, így felelt: – Szűk volt a lehetőség, hiszen szoros időhatár közepette hozhattuk játékba a labdát, úgy, hogy aztazonnal rá kellett dobni. De nem kizárólag Lelikre volt kitalálva a dobás, három opciónk volt, attól függően, hogy ki tud elszakadni az őrzőjétől. Kaphatta volna a palánk alatt Grigalauskyte, aki a döntetlenért, a hosszabbítás kiharcolásáért továbbíthatta volna a labdát a gyűrű felé, illetve a hosszú oldalon Jovanovic, aki hárompontossal kísérletezett volna. Végül Lelik lett a dobóember, és örülök, hogy ilyen precízen sikerült megoldani ezt a helyzetet. Biztos vagyok abban, hogy ez jó emlék marad Rékának és az egész csapatnak, és minden olyan diósgyőri szurkolónak, aki látta ezt az eseménysort.



Kik játszhatnak?

A diósgyőri lányok az újabb szenzációs siker után egy nap pihenőt kaptak, hétfőtől pedig már a kupaszereplés van a fókuszban.

– A szombati győzelem nagyon jó alapot adott a heti folytatásra, ami azért pozitívum, mert ha minden jól megy, akkor 11 napon beül öt meccset kell játszanunk. Ugyanis ha a TFSE ellen szerdán bejutunk a négy közé, akkor a hét végén a kupadöntő vár ránk. A negyeddöntős ellenfelükkel szemben a két bajnokinkon, idegenben és itthon is szenvedtünk, és most is nehéz mérkőzésre számítok, de a cél az, hogy így vagy úgy, de szerezzük meg a győzelmet. A TFSE ahhoz képest, amikor két és fél hete nálunk járt, most másképp néz majd ki, a korábban sérült centerük visszatért, vagyis erősödtek, és más szerkezetű csapattal harcolnak majd ellenünk – mondta Völgyi Péter, aki arra a kérdésre, hogy milyen szabályok vonatkoznak a Magyar Kupában a játékosok szerepeltetésre, hogy hány külföldi játszhat, kell-e U20-as fiatalt szerepeltetni, így felelt: – Van bennem egy kis bizonytalanság, ugyanis a Magyar Kupa versenykiírása nem fogalmaz egyértelműen, de hamarosan tisztázzuk a kérdést.

Völgyi Péter kijelentése után átnéztük a női Magyar Kupa versenykiírását, amelyből – a bajnokságra vonatkozó kiírással ellentétben – hiányzik a játékosok szerepeltetéséről szóló fejezet, csak a játékjogosultságról van szó benne, így valóban nem tudható, hogy kik léptethetők pályára. Azt egyelőre csak valószínűsíteni lehet, hogy a bajnoki rájátszásra vonatkozó szabályok az irányadók, vagyis hogy nem kell kötelezően U20-as fiatalt játszatni, és hogy négy légióst lehet nevezni a meccsre, akik közül egy időben csak három lehet egyszerre a pályán.