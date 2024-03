Az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 1. helyén álló DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szombaton este a 2. helyezett Serco UNI Győr vendége volt. A csúcsrangadót a diósgyőriek úgy nyerték meg, hihetetlen körülmények között nyerték meg.

A találkozón 17,5 másodperccel a meccs vége előtt Jovanovic egy triplával egyenlített, és mivel dobása közben szabálytalankodtak vele, még egy büntetőt is dobhatott, ami kimaradt. Így 72-72-es állásnál a Győr támadhatott és Dombai utolsó másodperces góljával kétpontos előnyre tett szert. A találata után egy kis videózás kezdődött, és kiderült, hogy a DVTK-nak marad még 0,6 másodperce. A piros-fehéreknek ez is elég volt a győzelem megszerzéséhez, mert Charles oldalbedobása után Lelik kapta meg a labdát, akinek a 12 méterről eleresztett dobása a gyűrűben kötött ki, így a DVTK Hun-Therm 75-74-e megnyerte az összecsapást, és nem csak a bajnoki, hanem az alapszakasz győzelmet is elkönyvelhette.

Nézze meg a szombati meccs sorsdöntő találatát, Lelik Réka fantasztikus gólját, 4:16-tól, illetve a fordulatos meccs hajráját.