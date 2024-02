Így értékeltek az edzők a DVTK-Újpest meccs után

Simon Miklós: – Esemény, és érzelemdús mérkőzés volt. Nagyon együttéreztem a csapatot a mérkőzés előtt, és ez a mérkőzésen vissza is köszönt. Ilyenkor, amikor azt érzi egy csapat, hogy sokkal jobb helyzeteket alakít ki, és már csak a gólra vár, akkor meg tudja fogni egy kapott gól. Az első hibánkat kihasználta az Újpest, már nem az első ilyen alkalom, amikor hibázunk és abból gól lesz. Mindig a nyitottabb, és az építkezni akaró csapatnak van nehezebb dolga ilyenkor. Az előző mérkőzés rányomta a bélyegét mentálisan, és fizikálisan is, de a félidőben rendezni tudtuk a sorokat. Visszajöttünk a mérkőzésbe, jó meccs volt, ilyen tekintetben büszke vagyok a játékosokra. Utána megint ,,dobtuk a hibát" a sokadik, ami jellemző sajnos, védekező szögletben nem vagyunk erősek, de ez nem kijavíthatatlan hiba. Ha az apró mozaikok a helyére kerülnek, akkor ez egy erős, szerethető csapat marad, és eredményes is lesz.

Mészöly Géza: – Minden elismerésem a játékosainké, mert hihetetlen nagy dolgot hajtottak végre. Arra készültünk, hogy alázatosan, odaadással fogják ezt a meccset az első perctől az utolsóig megcsinálni, s bíztunk abban, hogy ez elég lehet egy jó eredményre. Az ,,újpestis" érzést az előző két szerepvállalásom során igyekeztem átvenni, és most átadni a csapatnak. A közönségünk, amely ma itt volt velünk, volt a tizenkettedik játékosunk, a stáb is hihetetlenül akarta ezt a sikert. Ilyenkor van szerencse, és minden összejön, de érzésem szerint nem volt véletlen a győzelem, nagyon büszke vagyok a játékosokra.