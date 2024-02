A bajnokságban három hét után rendezték meg az NKA Universitas Pécs – DVTK Hun-Therm csatát az A-csoport alapszakaszának 13. fordulójában. Mintegy negyven drukker szurkolt a helyszínen a Diósgyőrnek, úgyhogy nem voltak egyedül Völgyi Péter edző tanítványai, akik 11-en voltak a jegyzőkönyvben.

Egy hármassal nyitotta a meccset a vendéggárda, Aho N. révén, 4-3-nál pedig A. Tadic volt magabiztos a palánk alatt. Aki utána is remekül oldott meg egy hasonló helyzetet, míg Smailbegovic egy távoli dobással egyenlített (7-7). Aho N. egyéni betörése sikeres volt a szellős pécsi védekezés mellett, aztán Charles büntetői ültek a gyűrűben. Lelik és Jovanovic került a pályára, amelyen kiegyenlített küzdelem zajlott (5. perc: 13-13). Charles hármas kísérlete pontos volt, Olawuyi büntetőket rontott, Jovanovic meg ismét triplát ért el. 13-20-ra lépett el a DVTK, de nem jött még a baranyai időzés. Kányási kapott sportszerűtlent, M. Tadic csak az egyik büntetőt dobta be, de csapata még oldalról jöhetett. Kapaszkodott az NKA, az egyenlítésük elmaradt, mire jött a Diósgyőr negyedik hármasa (18-23). 18-25-nél már érkezett a pécsiek pihenő kérése, aztán volt DVTK-s, Kiss A. két büntetőt értékesített. 20-27-tel zárult az első tíz perc, mely vezetést a távoliak (57 százalék), valamint a lepattanók (5/12) alapoztak meg elsősorban.

Gyenge negyed

A második felvonás hazai pontokkal kezdődött, és egy kis parketta-harcot is láthattak a nézők a labdáért. Smailbegovic triplája volt jó (26-27), A. Tadic érte el az első vendégpontot ebben a negyedben, büntetőből. Tartotta viszont előnyét a Diósgyőr, ám 26-30-nál Völgyi-edző időzött. Nem volt sok kosár, M. Tadic tett be egy labdát a miskolci gyűrűbe (29-30). Kányási csak ,,kapufát” hintett, az addigi 3 pontról nem tudott elmozdulni a Hun-Therm. Átvette a vezetést a Pécs (31-30, 33-30), támadásban gyenge periódusban voltak a vendégek, a házigazdák 16-3-as szakasznál jártak. Indokolt volt tehát az újabb DVTK-szünet, át kellett alakítani bizonyos dolgokat. Charles tempója bement, 36-32-nél a hazaiak trénere avatkozott közbe. A. Tadic mindkét ,,büntijét” biztosan dobta be, azonban Wéninger távolija is bement, így 39-36-os állással mentek szünetre a felek.

Garbin az elsőket

A nagyszünetről visszaérkezve az volt a tény, hogy Jovanovic és Charles három személyinél tartott, utóbbi dobott is egy kosarat, az elsőt, amire majdnem két percet kellett várni. Wallace kintről, ,,csont nélküli” vágott egy hármast (44-38), A. Tadic ellépett, továbbra is kereste önmagát a DVTK. Wallace ismét ,,kegyetlen volt” messziről, 49-40-nél igencsak szükséges volt az időkérés Völgyi Péter részéről. A 25. percben 51-42 volt az állás, Garbin dobta első, és második aznapi pontjait, büntetőkből. Jovanovic 2+1-gye hozta fel a Diósgyőrt 52-47-re, úgyhogy még semmi sem dőlt el. Aho N. ment a kispadra, négy személyi hibája lett, 53-51-nél Smailbegovic dobott hármast. Ez a menet is a pécsieké volt (19-17), akik összesítésben 58-53-ra vezettek.

Izgalmas végjáték

Kányási dupla vezette fel a záró negyedet, de maradt a pécsi előny (60-55). Charles volt a vendégek legjobbja, a másik oldalon Smailbegovic vitte a prímet. A 33. percben 62-60 állt az eredményjelzőn,

A. Tadiccsal szemben ítéltek támadó hibát a játékvezetők. Mérész dobott ziccert, s lett 66-60, öt és fél perccel a befejezés előtt. Wéninger tripla volt kulcsmomentum, de Kányási részéről jött a válasz (69-65). Garbin is beküldött távolról egy labdát a pécsi gyűrűbe, 69-68-nál időt kellett kérnie az NKA-nak. Jovanovic két büntetővel vette vissza csapatának a vezetést (69-70), a 37. percben, majd jött A. Tadic center találata, aztán egy újabb hasonló. 69-74-nél a hazai szakvezető kért szünetet, még 2 perc 14 másodperc volt hátra a meccsből. 71-74-gyel kezdődött a véghajrá, az utolsó perc, aztán 24 mp-vel a vége előtt lejárt a vendégek támadóideje. Időt kért a Pécs, amely triplát hibázott, labdát szerzett a DVTK, fautoltak a házigazdák. Videózás is történt, a Pécs támadott, kimaradt a hármas kísérlet, Charles még egy büntetőt bedobott, 71-75-re nyert a DVTK.

Az Euroliga-negyeddöntős vendégek megőrizték bajnoki veretlenségüket.