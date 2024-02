A labdarúgó NB I 20. fordulójának záró meccsén, vasárnap este a Mezőkövesd Zsóry FC csapata a Zalaegerszegi TE FC vendége volt.

A tavaszi rajt előtt még azonos pontszámmal állt a két együttes, az évet a kieső helyről kezdő zalaiak azonban eddig mindkét meccsüket megnyerték, előbb a Fehérvár FC-t gyűrték le 3-1-re Egerszegen, majd a Puskás AFC otthonában 1-0-ra diadalmaskodtak. Az MZSFC viszont kétszer is pont nélkül maradt hazai pályán, előbb a Kecskeméti TE-től 3-0-ra, majd a Paksi FC-től 1-0-ra kaptak ki. A dél-borsodi csapat vészes gólínségéről mindent elmond, hogy az utolsó 6 (!) bajnoki meccsükön nem tudtak a kapuba találni...

Négy helyen

A csütörtöki, Paks elleni vereség után most is négy helyen változtatott Kuttor Attila, a kövesdiek szakvezetője, csakúgy, mint az idei első és második meccs között. Ez alkalommal Vajda S. kényszerű ok miatt maradt ki, sárga lapos eltiltását töltötte, Bőle, Cseri, Cseke viszont csak a kispadra került. Bizalmat kapott viszont ismét az új igazolás, a spanyol Samperio, a nemrégiben igazolt Szivacski, a szintén friss szerzemény, a svéd Hedlund, és a ,,rehabilitált”, az év kezdetén kereten túlinak minősített horvát Brtan, aki már csütörtökön is kispadon, keretben volt. A Kövesdnél hat olyan játékos ült a kispadon, Cseke, Cseri, David Babunski, Pillár, Piscitelli, Kállai K., akik másfél hete még a tavaszi kezdőcsapat biztos tagjainak tűntek.



Bedi gólja

A mérkőzést zuhogó esőben kezdték a csapatok, és az MZSFC ezúttal is, ahogy a tavaszi első meccsén, hamar hátrányba került. Egy védelmi megingást Bedi használt ki a 11. percben, és ezzel alaposan fel volt adva a lecke a borsodi csapatnak. A fehér mezesek ezúttal is négy védővel, ám két csatárral játszottak, Hedlund és Drazic mögött a középpálya pedig egy rombuszban öltött testet, amelynek alsó csúcsát Brtan, a felsőt pedig Molnár G. képezte. A hátrányba került Kövesd ugyan többet birtokolta a labdát, de a járatásból nem sikerült semmit kihozni, egyetlen helyzete sem volt a kieső helyen álló csapatnak. A ZTE sem mutatott sokat, de náluk a félidő közepén egy Mance próbálkozást és a 41. percben egy Szendrei-féle löketet legalább fel lehetett jegyezni, a melós, de rendkívül lapos játékrészben. A reményt az jelentette a szünetben, hogy ettől csak jobb jöhet.



Beriashvili találata

A szünetben az MZSFC vezetőedzője hármat cserélt, és a játék újra indulása után csapata magához ragadta a kezdeményezést. A frissen beállt Szalai nagy igyekezetében Lukic elől fejelte el a labdát a kapu torkában, a ketrec mellé, majd Bőlének volt egy megpattanó lövése. A ZTE FC kontrákból próbált építkezni, a mély talajú pályán azonban nem igazán lehetett gyors akciókat vezetni. A vendégek mezőnyfölénye a félidő közepén góllá érett, egy szöglet utáni szituációból Beriashvili volt eredményes, a találat egyben azt is jelentette, hogy 608 perc (!) után volt újra eredményes a Kövesd. A folytatásban a zalai csapatnak mást kellett játszania, hogy kényelmi helyzetbe kerüljön, és jobban is csipkedték magukat a kék mezesek. De közben ki is nyiladoztak, amit a 73. percben Szalai használhatott volna ki, ám közeli fejese a kapu fölé szállt. Az egerszegiek edzője is végrehajtott néhány cserét, hogy nagyobb lendületet adjon csapatának, és jöttek is Kovácsik kapuja elé a beadások a szélekről, amelyeket rendre hatástalanított a Kövesd védelme. A 89. percben Kovácsik mutatott be egy nagy védést, a hátralévő időben, a hosszabbítást is ide véve, hősiesen védekezett az MZSFC, és első tavaszi góljával megszerezte első tavaszi pontját. Ám az csak később derül ki, hogy ez sokat, vagy keveset ér.