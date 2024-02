A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatának irányítását a 61 éves szerb tréner, Milan Milanovic vette át.

Mint ismert: az eddigi szakvezetőt, Kuttor Attilát kedden délelőtt menesztette a klub vezetése. Emiatt a hét első munkanapján, a távozott edző korábbi segítője, Tóth Mihály vezette a tréninget. Szerdán viszont már Milan Milanovic, mint vezetőedző tartotta az sárga-kékek közös gyakorlását. A szerb tréner nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy megpróbálja benntartani az MZSFC-t az NB I-ben, hogy ősztől a klub a 10. élvonalbeli szezonját kezdhesse, és hogy folytathassák a most megkezdett közös munkát.

Lapunk úgy tudja, hogy Milanovic már kedden megérkezett Mezőkövesdre, és még este megállapodott a vezetőkkel arról, hogy munkába áll, ami után szerdán jelentették be hivatalosan, hogy ő dél-borsodiak új szakvezetője.

Érdekesség, hogy a szerb edző 2012 óta dolgozik folyamatosan szakvezetőként, ez idő alatt összesen 15 (!) állomáshelye volt, három csapatnál két etapban is vállalt munkát, és 12 klubnál dolgozott. Milan Milanovic legutóbb szerb Radniknál volt vezetőedző, ahonnan 5 mérkőzés után, 2023. december 27-én távozott (2 döntetlent és 3 vereséget követően).

A Mezőkövesd Zsóry FC új vezetőedzőjének három napja van arra, hogy a szombati, sorsdöntőnek tűnő, a másik kieső helyen lévő csapattal, a Kisvárda MG-vel szembeni, hazai bajnokira felkészítse a sárga-kékeket, illetve a hátralévő 13 fordulóban kellene ledolgozni az MZSFC-nek a még bennmaradó helyen álló, Zalaegerszegi TE FC-vel szembeni, jelenlegi 6 pontos hátrányát.

Gyorsan történt

– Minden nagyon gyorsan történt, 2-3 nap alatt. A klub felvette velem a kapcsolatot, és tetszett, amit felvázoltak. De ugye, általában akkor váltanak egy csapatnál edzőt, amikor baj van. Nagy kihívásnak tartom ezt a feladatot, szeretném, ha a keret tagjai minél hamarabb átvennék az elképzelésemet, és ezt viszont látnám a pályán – mondta Milan Milanovic az első kövesdi edzése után, majd így folytatta: – A klubnál jók a feltételek, az infrastruktúra, és minden adott az eredmény eléréséhez, és van még egy motiváció, ami számomra sokat jelent, az, hogy EU-s országban dolgozhatok edzőként. A stadionban is jártam már, az edzőközponton láttam, hogy jól felszerelt, vannak jó minőségű pályák, ez a legfontosabb, ez kell a munkához. Csak néhány órája vagyok itt, mindent még nem sikerült körbejárni, erre a következő napokban kerül sor.

A szakvezető a célokról, a csapat kialakításáról is beszélt:

– Az első és legfontosabb cél, hogy a Mezőkövesd bennmaradjon az NB I-ben, a többit majd meglátjuk, ha ez sikerül. Nyerő csapatot szeretnék összehozni, van egy saját felfogásom arról, hogy mit szeretnék játszatni, de meg kell ismerni a csapatot, a bajnokságot, és sok idő nincs. Gyorsan kell dolgozni, és jól, remélhetőleg a hét végén látszódik majd abból valami, amit a rövid idő alatt elvégzünk – nyilatkozta Milan Milanovic.

A Mezőkövesd Zsóry FC csapata tegnap két játékosával is szerződést bontott közös megegyezéssel, így a romániai, magyar kapus, Tordai Árpád, és a Comore-szigetek-i, francia védő, Younn Zahary immár szabadon igazolhatóként kereshet magának új csapatot.