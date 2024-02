Az osztrák Alexander Matzka bloggernek, feltörekvő tartalomkészítőnek vallja magát közösségi oldalán, és saját bevallása szerint már mintegy 1700 futballstadionban járt. Ezen szenvedélyének a napokban is hódol, és múlt vasárnap Kazincbarcikára is ,,elkeveredett", ahol megtekintette a Kolorcity Kazincbarcika SC – Credobus Mosonmagyaróvár NB II-es találkozót. A meccsen több mint 30 fotót ,,lőtt", illetve készített egy rövid beszámolót is a helyszínen megélt élményeiről, amely facebook oldalán németül olvasható. Amint azt megtudtuk, Matzka már tavaly is járt a vegyészvárosban, szabályosan akkreditált a mérkőzésre, a barcikaiak mindenfajta információval, anyaggal ellátták, így megelégedetten távozhatott. A KBSC összecsapásaira egyébként nem sűrűn akkreditál külföldi blogger/újságíró, de miként Matzkát, úgy mást is szívesen látnak.