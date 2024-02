Labdarúgás: NB II

NB II, 20. forduló:

Pécsi MFC – Kolorcity Kazincbarcika SC 0–3 (0–0)

Pécs, 300 néző. V.: Gaál Á. (Király Zs., Kiss B.).

PMFC: Helesfay – Terbe, Takács Zs., Pejovics, Majnovics – Szeles (Bachesz, 75.), Hudák (Tóth-Gábor, 63.) – Harsányi (Vas, 60.), Bukovics, Miknyóczki – Rácz B. (Szabó M., 75.). Vezetőedző: Kulcsár Árpád.

KBSC: Tóth B. – Székely (Ternován, 20.), Szekszárdi, Heil, Papp M. (Dobozi, 70.), Kotula – Csatári, Kártik (Pekár, 70.), Süttő (Csilus T., 78.) – Pethő (Gante, 78.), Pinte. Vezetőedző: Csábi József.

61. perc: Kotula húzott el a bal szélen, beadása az ötös hosszú sarkán találta meg Pintét, akinek fel sem kellett ugrania szinte, hogy a kapuba bólintson, 0-1.

64. perc: Egy szabadrúgás után vette át Pethő a labdát, a tizenhatoson belül kissé jobbra, majd elemi erővel kilőtte a hosszú felsőt, 0-2.

67. perc: Csatári robogott végig a pálya közepén, majd a tizenhatos előteréből nagy erővel kilőtte a jobb alsó sarkot, 0-3.

Sárga lap: Harsányi (18.), Szeles (58.), Szabó M. (90.), ill. Pinte (13.), Szekszárdi M. (17.), Pekár (90.).

Jók: senki, illetve az egész csapat

Kulcsár Árpád: – Egy nulla-hármas hazai vereség után minden csak magyarázkodásnak tűnhet. Az előző hazai meccsen is volt egy tíz perces rövid zárlat most ugyanez történt, az ellenfél ezt kihasználta, rúgott három gólt. Az őszhöz képest abban léptünk előre, hogy meg vannak a helyzeteink, viszont ez azzal jár, hogy jobban ki vagyunk nyílva. A fiataljaink tehetségesek, jó teljesítményt nyújtanak, de látni kell, hogy jelenleg a bennmaradás lesz a cél, úgy néz ki.

Csábi József: – A végére sima győzelem alakult ki, bár az első félidőben még nem így nézett ki, nehezen tudtuk lereagálni a Pécs szélső játékát. A szünetben ezt átszerveztük, és a második félidő tökéletesre sikerült. Az első félidőben volt két helyzetünk, majd a másodikban is 0-0-nál, de aztán felszabadultak a fiúk, és egy szép győzelmet arattunk, ami nagyon értékes. Örömmel tölt el, amit láttam, szeretnénk a továbbiakban is ezt folytatni.