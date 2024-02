A DVTK Jegesmedvék együttese négyből négyet nyert, ezzel már kecsegtető helyzetbe hozta magát: pénteken 18 órától nagyon fontos összecsapást vív az Újpest TE vendégeként, aztán még három fellépése lesz. A diósgyőriek vasárnap az Újpesti TE alakulatát televíziós meccsen fogadják, március 1-én, pénteken Brassóba látogatnak, március 5-én, kedden pedig a FEHA 19 együttese ellen zárják az alapszakasz második körét. Most már számolhatnak: amennyiben a lendületük nem törik meg, harmadikok, vagy negyedikek is lehetnek és ebben az esetben alulról kapnak ellenfelet. Azt persze még nem tudhatják, hogy hol kötnek ki, de az körvonalazódik, hogy a rájátszás első felvonásában elkerülik az FTC-Telekomot és a Corona Brasovot, ugyanis nyolcadikok már nem lehetnek – hiszent a Debreceni EAC-ot tizenhárom ponttal előzik meg – és a mostani formájuk alapján kijelenthetjük, hogy a hetediktől is magasabbra jutnak. Ennek következtében szűkül a választék: marad a Gyergyói HK, az SC Csíkszereda, vagy az Újpesti TE – amennyiben érvényesül a papírforma. Emlékeztetőül a rájátszás első fordulójának lebonyolítási rendje: 1-8., 2-7., 3-6., 4-5.

Izgalmas és fontos

– Újabb fontos hétvégéhez érkeztünk, egymás után két meccset játszunk a közvetlen rivális Újpesttel, pénteken és vasárnap – kezdte Steve Kasper, a Macik kanadai vezetőedzője, majd így folytatta: – Az alapszakasz végső tabellájának helyezéseit várhatóan nagyban befolyásolja majd az ezeken a csatákon szerzett pontok száma, így elmondhatom, hogy play-off közeli, izgalmas és fontos hatvan, vagy még több perces küzdelmekre van kilátás. Természetesen Újpesten, majd vasárnap hazai környezetben is szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat annak érdekében, hogy minél nagyobb önbizalommal kezdhessük meg a rájátszást.

A diósgyőriek kerettagjai közül Makai, Miskolczi és Pecsét betegség és sérülés miatt nem szerepelhet, a többiek a szakvezetés rendelkezésére állnak.