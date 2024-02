Labdarúgás: NB II, 21. forduló

BFC Siófok – Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0 (1–0)

Siófok, 200 néző. V.: Kovács J. Z. (Nagy V., Ring K.).

Siófok: Winter – Varjas Z., Hegedűs J., Vékony – Major G. (György N., 84.), Gyurkits (Kovács B., 68.), Posztobányi (Tóth B., 78.), Kitl M., Varga B. – Németh B. (Svedjuk, 84.), Dénes (Nemes, 78.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Kazincbarcika: Bánhegyi – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Papp M. (Dobozi, 50.), Kotula – Csatári (Csilus T., 82.), Kártik (Szabó B., 82.), Süttő (Gante, 50.) – Pethő B., Pinte (Vincze D., 75.). Vezetőedző: Csábi József.

9. perc: Szűk 20 méterre a barcikai kaputól, középről végezhet el szabadrúgást Gyurkits. Bánhegyi érezte a sarkot, de olyan erejű volt a lövés, hogy csak a belső kapufára tudta tolni azt, ahonnan bepattant a labda a vendégkapuba, 1–0.

48. perc: Egy bal oldali beadásra Németh B. érkezett, és 4 méterről, felugorva a bal felső sarokba belsőzte a labdát, 2–0.

69. perc: A hazaiak végeztek el szögletet a jobb oldalról, az ötös magasságában Kitl M. érkezett, aki fejjel a kapu jobb oldalába csúsztatta a labdát, 3–0.

Sárga lap: Vékony (55.), ill. Szekszárdi M. (58.), Csatári (79.).

Jók: Varjas Z., Hegedűs J., Vékony, Gyurkits, Németh B., Kitl M., ill. senki.

Dragan Vukmir: – Ha valaki azt mondja a meccs előtt, hogy 3-0-ra nyerünk, egyből elfogadtam volna. Ugyanis a Barcika egy masszív csapat, és az utóbbi időben jól is játszik. Nagyon akartunk ezen a hazai meccsen bizonyítani, hogy 3 pontot szerezzen a csapat, amely nagyon küzdött és akart. Szerintem megérdemelten nyertünk. Jó úton járunk, de messze van még a bajnokság vége.

Csábi József: – A héten voltak jelek, hogy egy picit rendezettebbnek kell lenni a fejeknek, próbáltam erre is rávilágítani. Az első félidő rendben volt taktikailag és szakmailag is, sajnos egy jól eltalált szabadrúgásból korán gólt rúgott a Siófok, ami borította az elképzeléseinket. De azért lehetett érzeni, hogy mi vagyunk a jobb csapat, az történt, amit mi akartunk. Direkt és racionális játékot játszott a Siófok, a szünetben erre hívtam fel a figyelmet, hogy mit kellene csinálnunk. A második félidő elején ismét gólt kaptunk, a lélektani fordulópontokból ma a hazai csapat sokkal jobban jött ki. Sajnálom, mert az elmúlt hetekben minden téren sokat tett a csapat, ezt ki kell gyorsan elemeznünk.