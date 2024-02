Kedden tulajdonosváltás történt az Újpest FC NB I-es labdarúgócsapatánál, a Molhoz, egészen pontosan a Mol Vagyonkezelő Zrt.-hez került át adás-vételt követően a fővárosi klub. A lila-fehéreknél azóta edzőváltás is történt, Mészöly Géza került a kispadra, az új szakvezető pedig győzelemmel mutatkozott be: 2023. október 21-e után, kilenc nyeretlen bajnokit követően örülhettek ismét sikernek, a DVTK otthonában elért 2-1-es győzelemmel.

Az újpestiek két egykori labdarúgója, celebje, a valóság show-kban szerepet vállaló Kabát Péter, illetve a könnyűzenészként ismert Széki Attila, aki Curtis néven adja elő számait, együtt örült a diósgyőri stadionban, a jelek szerint felszállópályára került újpesti csapatnak, illetve az elért sikerüknek.

Érdekesség, hogy Széki Attila 16 éve, 19 esztendős korában, kis híján a DVTK játékosa lett, a Diósgyőrbe igazolását a piros-fehér drukkerek tiltakozása akadályozta meg, ugyanis a borsodi fanatikusok nem szerették volna, ha az akkoriban az újpesti kemény magban is fel-feltűnő Széki szerződést kapjon az Andrássy úti csapattól.