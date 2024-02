A megtáltosodott diósgyőriek hazai környezetben televíziós jégkorong meccset játszottak vasárnap délután. Az Erste Liga alapszakasza második körének 6. felvonása keretében azt az Újpesti TE gárdáját fogadták, amelyet két nappal korábban szétlövéssel győztek le a fővárosban. A kölcsönt azonban visszakérték a vendégek és a 42. forduló pontjait elhalászták a DVTK Jegesmedvéktől, akiknek csökkent az esélyük arra, hogy bekerüljenek az első négybe és így alulról kapjanak ellenfelet a rájátszásban.

Hárommal elmentek

A Maciknál már játékra jelentkezett Miskolczi, viszont a sérült Makai és a kereten kívüli Pecsét nem játszott. Azzal kezdődött a meccs, hogy Kiss D.-t állon vágta a korong, ezért a saját lábán nyomban lekorcsolyázott, meg sem állt az orvosi szobáig, ahol kezelésbe vették és nem is tért vissza. 3.13-nál járt az óra, amikor vagy nyolcan keveredtek Voris kapuja elé, senki nem látta és tudta, hol a korong, majd a publikum azt észlelte, hogy ölelkeztek a látogatók, a játékvezetők pedig nyomban mutatták, hogy visszanézik a történteket. A hokivideo az Újpestnek kedvezett és ez a korai gól, mint utóbb kiderült, megadta a találkozó alaphangját. Pont 10.00-nál a kapuvas utáni lecsorgó korongot Coatta magasan bevágta (0–2), aztán Babic „tanult” a DVTK-stadionban működött Pintér Cs.-től: kiállított, utána visszavonta, őt nem a VAR, hanem a kollégája győzte meg arról, hogy rosszul tette fel a szemüvegét. A második harmadban Kuleshov is gyűjtött egy vasat, majd a 3+1-es rohamból sem hozott ki semmit a DVTK. Az utolsó felvonásban Kiss P. gyorsan 0–3-ra módosított, a hajrában kozmetikushoz mentek a Jegesmacik és ugyan felvarrták a ráncaikat, de az időkérés és a kapusuk lehozatala is csak a minimális arányú vereséghez volt jó, pedig a lőlap (48–35) egészen jól festett.