Lemondott a férfi röplabda Extraligában szereplő MEAFC-Peka Bau vezetőedzői posztjáról Bagó László. A klub és szakember kapcsolata egészen 2016-ig nyúlik vissza, amikor még mint játékosként csatlakozott a klubhoz Bagó, az azóta eltelt időszakban oroszlánrészt vállalt abban, hogy mára Miskolcon férfi extraligás csapat működik. Hiszen előbb, mint játékos segítette bajnoki címekhez (regionális bajnoki címek, NB II-es bajnoki címek) az egyesületet majd 2020-tól már, mint vezetőedző tette ezt. A 2022/2023-as szezonban NB I-es bajnoki címre vezette a csapatot, így teremtve alapot az Extraligás induláshoz. A tréner helyét Kovács Zoltán, mint játékosedző veszi át.

– Nehéz érzelemmentesen beszélni erről az ügyről, hiszen Laci nagyon hosszú időt volt velünk, rengeteget köszönhetek neki jómagam személy szerint, és maga a szakosztály is – közölte Barócsi Ákos szakosztályvezető. – Kialakult egy helyzet, ami felőrölte, ami már sem neki, sem a játékosoknak nem volt igazából jó, ezért felajánlotta a lemondását, amit elfogadtam. Úgy fogalmazott, amikor beszéltünk, hogy kiégett. Ezzel a lépésével is úgy éreztem, hogy segíteni akart nekünk, hogy kezdődjön el valami új, akár már ebben a szezonban. Sajnos, az eredmények nem úgy jöttek, ahogyan elképzeltük, nem is az volt a fájó, hogy a nálunk magasabban jegyzett ellenfelektől kikaptunk, hanem az, hogy a közvetlen riválisok ellen gyengébben szerepeltünk. Holott, voltak olyan meccsek, amiket nagyon jól kezdtünk, vezettünk, aztán mégis kikaptunk, amennyiben ezek az elhullajtott pontot meg lennének, előrébb lennénk a táblázaton.



Vasárnap a Dág ellen

A miskolciak nem külsős, hanem belsős szakemberrel folytatják az évadot, méghozzá a Bagó Lászlót korábban, munkahelyi elfoglaltságai alatt helyettesítő, egyébként még a találkozókra is beszálló, rangidős Kovács Zoltánnal.

– Zoli mindenki számára jól ismert, tudott a röplabdához való hozzáállása, hogy még ilyen korban is maximálisan beleteszi magát a mérkőzésekbe. Ez nem változik, játékos-edző lett – mondta Barócsi Ákos, hozzátéve, hogy az 1983-as születésű röpis munkáját Varga László segíti. – Sok-sok éves extraligás tapasztalata van játékosként, de volt a DVTK női csapatának másodedzője is. Az ő elvárása, hogy miután még közel sincs vége a bajnokságnak, mindenki próbálja meg a maximumot hozni, hogy a lehető legtöbb kijöjjön, kijöhessen az előttünk lévő időszakból. Fontos, hogy sokkal nagyobb felelősséggel kell röplabdázni, keményen beleállva a különböző szituációkba, igazából nem a tudás hiányzik, hanem, hogy legyen meg a szükséges, magas szintű koncentráció, és bizonyos embereknek vezérré kell előlépni.

A MEAFC-Peka Bau-nak még hét mérkőzése van az alapszakaszból, és nagyon távolinak tűnik az a szezon elején meghatározott cél, mely szerint az első bajnoki kört követően legyenek benne az első nyolcban.

– Matematikai esélyünk van még, amihez már nagyon nagy bravúrok kellenének, és több meccs eredményének is úgy kellene alakulnia, hogy az nekünk megfelelő legyen – nyilatkozta Barócsi Ákos.

Az egyetemisták a hét végi fordulóban, vasárnap 15 órától a Dág KSE vendégei lesznek, az esztergomi Suzuki Arénában.

– Ha nem is könnyen, de nyerhetőnek tartom a mérkőzést, a keretünk, amennyiben az előbb vázoltak megvalósulnak, alkalmas arra, hogy győzzön idegenben – zárta mindezzel az egyetemisták szakosztályvezetője. MI