Hajdúnánáson született 1955. június 8-án, de néhány hónap múltán a családdal átkerültek pár kilométerrel odébb, az akkor még Tiszaszederkény nevet viselő településre, a mai Tiszaújvárosba, tehát idén decemberben lesz már 69 éve, hogy a dél-borsodi településen él. Jancsár László kajak-kenu edző visszavonult, már nem vész részt a napi munkában a helyi egyesületnél, a TKKSE-nél.

– Valóban, a napi dolgokban, az edzésekben már nem veszek részt, azonban ha bármilyen eseményre meghívnak, örömmel megyek segíteni – kezdte a szakember. – Például most, február 3-án lesz egy fizikai felmérő, verseny, mi rendezzük, a futás évtizedek óta az én reszortom volt, s megkértek, hogy csináljam meg ezúttal is. Ez csak természetes. Valamint ki fogok járni a továbbiakban is a Tisza-partra, a bázisra, mindent használhatok, amit eddig, ha bármelyik kollégám helyett be kell esetleg ugrani, szívesen fogom megtenni.

Családot, szerelmet is

Hogy mégis miért született meg ez a döntés, mi a háttere, erre az alábbiakat mondta Jancsár László.

– Az egyik, hogy elfáradtam, nem most kezdtem a szakmát, 1975-ben, aminek tehát már 49 esztendeje – sorolta. – Több, öt-hat korosztályt felneveltem azóta, és bizony be kell látni, hogy köztem, és a fiatalok között egyre nagyobbra nyílt, nyílik az a bizonyos olló. Ebben az iszonyatosan felgyorsult világban – bár úgy érzem, én is fokozatosan tanultam, tanulok – nem könnyű lépést tartani a gyerekekkel. Minden gyorsan kell, mindent azonnal akarnak, de nem mindenkiben van meg az a bizonyos alázat, vagy éppen türelem. Egyre nehezebb rávenni őket a sportra, nem látnak benne kitörési pontot, velünk ellentétben anno, akik láttunk benne. Persze nem akarok igazságtalan lenni, mert akadnak szorgalmas, valamit elérni akaró gyerekek is, nagy tisztelet nekik azért, hogy jönnek és csinálják.

Az edző kitért arra is, hogy mit adott neki a kajak-kenu az elmúlt évtizedekben.

– Nem túlzok, ha kijelentem, hogy mindent – hangsúlyozta. – Amit elértem, amivé lettem, azt a kajak-kenunak köszönhetem. A várossal, az önkormányzattal való kapcsolatot, az Erőmű Vállalatot, az egykori TVK-t, az iskolák igazgatóval való napi egyeztetéseket a gyerekek érdekében, a családot, a szerelmet. A másik serpenyőbe szokás elmondani a hátrányokat, hogy adott esetben mit vett el a sport, de őszintén be kell vallanom, hogy az ég világon semmit. Nagyon jól éreztem magam reggeltől estig a vízparton, a vízen a gyerekekkel, a lehető legkomolyabban kijelenthetem, hogy ott találtam meg az életem értelmét. Menet közben, korábban sosem merült fel bennem, hogy csak úgy abbahagyjam, ám most eljött az idő, amit megérez az ember.

Farkas Zoltán tanácsa

Jancsár László a kezdeteket, az indulását is szóba hozta a beszélgetés során.

– Az első élmény, ami beugrik az az, hogy sokat bandáztunk a városban, és egyszer, olyan 9-10 éves lehettem, észrevettük, hogy a suliból, a hajdani kettes számú általános iskolából járnak gyerekek kajak-kenu edzésre – hozta elő a távoli múltat az edző. – A haverokkal mi is jelentkeztünk. Azt tudni kell, hogy ez a sportágat Kiss Laci bácsi honosította meg helyben, ő alakította meg az egyesületet is. Először csak úgy össze-vissza jártunk, nem olyan fegyelmezetten, az csak olyan két évvel később vált rendszeressé, tudatossá. Egy összeszokott, jó kis csapat alakult ki, szorgalmasak voltunk a tréningeken, de aztán annyira sikeres versenyző nem lettem. Egyszer szereztünk egy felnőtt magyar bajnoki 7. helyezést K-4 10 000 méteren, illetve emlékezetes marad, maradt egy országos vidékbajnokság is, amelyen, a K-1 4x500 méteres váltóban legyőztük a szegedieket. Dolgoztam együtt Laci bácsival, Balázs Katalinnal, illetve Farkas Zoltánnal, ő indított el az edzői pályán is. Akkor jómagam is úgy éreztem, hasznosabb lesz, ha edzőnek állok. 1976-ban, a tanmedence átadásokat a bemutató edzést én vezettem, de előtte egy évvel már edzősködtem. Zoli mindenben támogatott, tanácsa pedig az elején volt, hogy gyerekekel kezdjek, ne felnőttekkel. Arra kért a legnagyobb jóindulattal és bíztatott, hogy legyenek saját gondolataim, saját elképzeléseim arról, amit csinálok. Hozzátette: ,,A gyerekek, akikkel foglalkozol, nem kis felnőttek, hanem gyerekek, úgy kell velük bánni."

A kinevelt sportolók névsora elég hosszú lenne, közülük az alábbiakat emelte ki Jancsár László.

– Az első siker Bíró Andrea ifjúsági válogatottba való bekerülése volt, az ebben a korosztályban lévő versenyzők eredményei – fogalmazott a tréner. – Serdülőként indult az abban az időben megrendezett Ifjúsági Barátság Versenyen, az IBV-n, ahol egyesben, ötszáz méteren harmadik lett, majd volt ifjúsági világbajnoki ezüstérmes, valamint később maratonozott is, de azt már nem az én irányításom alatt. A kezem alól indult, vagy nálam dolgozott Csákvári Judit, Velenszki Mariann, Szabó Roland, Lovász Edit, Nagy Anikó, Tóth Zoltán, Brúgós Zita, Szonda Kornélia, Szonda Szilvia, Jávorszki Edit, Szakolczai Fédra, Soltész Noémi, továbbá Váczi Anita paralimpikon. Elnézést, akit esetleg kihagytam. Ezen túl több ezer gyereket tanítottam meg úszni, ami hosszú ideig hozzám tartozott.

Big Daddy köszöntése

Nemrég egy meglepetés búcsúbulit tartottak helyben Jancsár László számára.

– Úgy szervezték meg, hogy semmit sem tudtam róla... – vallotta be az újvárosi szakember. – Behívtak az itteni televízióba, aztán arra kértek, menjük ki a sportcentrumba. Amikor beléptem a helyiségbe, közel százam voltak ott, megható volt az egész. Rengeteg köszönetet kaptam, ajándékokat, körülbelül délután kettőkor találkoztunk, este fél tízkor jöttem el. Kiváló hangulatúak voltak a közös beszélgetések, felemlegettük az emlékeket, a történéseket, amikre nagyon jó volt visszagondolni. Még Kalmár Laci – aki innen származik, és gyermek korosztályban bajnok volt –, ismertebb nevén Big Daddy Laca, a Ganxsta Zolee és a Kartel Zenekar alapítója is küldött egy videó üzenetet.

Az újvárosi tréner – aki annak idején középfokú edzői képesítést szerzett a TF-en – elnökként is kipróbálta magát, ugyanis a közelmúltban hat esztendőn keresztül vezette a Tiszaújvárosi VSE-t, mielőtt az összeolvadt a Tiszaújvárosi KKSE-vel.

– Az önkormányzat nagyon kulturált módon volt partner ebben az összeolvadásban, segített benne, abszolut látszódott a jó szándék, illetve ugyanezt tapasztaltam Béke László TKKSE-elnök részéről is. Jó szívvel fogadott, fogadtak bennünket, igazán szépen tudtunk együtt dolgozni – jelezte Jancsár László, akinek feltettük azt a kérdést is, milyen jövőt lát (már egykori) egyesülete előtt: – Jó szakemberekkel van tele a TKKSE, így lehet bízni abban, hogy töretlen lesz a fennállása és a sikeressége. Van egy kiemelkedő versenyzője, Bragato Giada, akinek a példája, hogy innen is el lehet jutni a válogatottságig, példa, ösztönző lehet a gyerek számára. Neki, és persze az összes versenyzőnek szép sikereket kívánok!

A Tisza-parti edző megemlítette, hogy heti négy alkalommal sportol, súlyzózik, valamint spinning kerékpározik. Amikor majd az időjárás lehetővé teszi, szeretne kimenni a természetbe a túrabiciklijével, de az idei nagy célja az, hogy a nyáron három nap alatt körbe tekerje a Balatont.