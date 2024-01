Röplabda: Extraliga

Női Extraliga, 13. forduló:

DVTK Ongropack – MÁV Előre Foxconn (Miskolc, DVTK Aréna, szombat, 18.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – A múltkori, Békéscsaba elleni idegenbeli meccset, a pontszerzést követőn már jobb szájízzel tudtunk, tudott a csapat belemenni a hétfőbe, másabbak voltak az energiák, a motiváció, még gördülékenyebben ment a heti munka. A játékosok érzik, látják, hogy sokkal többre képesek annál, mint amit eddig nyújtottak a bajnokság során. Ha dolgozunk, napi szinten kőkeményen, akkor a rájátszás azon szakaszára, amikor majd dőlnek el a helyezések, összeállhat az egész. Az addigi mérkőzések, mint például a most szombati is, hozzájárulnak ahhoz, hogy azok a bizonyos fogaskerekek összecsiszolódjanak. Az elvárás jelenleg így nem is elsősorban az eredmény, hanem legyen oly mértékben értelme a meccsnek, hogy szolgálja a lehető legjobban a felkészülést a későbbiekre. Teljes lesz a keretünk, Andela Jovanovic is visszatért sérülését követően, és bár Egri Klaudia bal keze még mindig be van kötve, ő egy kézzel is mindent, de mint megtesz, számára az lesz talán majd furcsa, amikor majd újra használhatja mind a kettőt.