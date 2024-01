Az egyik még ,,álló" klub a Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika csapata, amely a nyolcaddöntőben a Dág KSE-vel csapott össze, és amelyen kettős sikerrel jutott túl, lévén előbb tavaly november 16-án 3:0-ra nyert a DKSE pályaválasztása mellett, majd december 6-án 3:1-re diadalmaskodott a Don Bosco Sportközpontban. A negyeddöntőben következett a komoly játékerőt képviselő Debreceni EAC, a hajdúságiak december 13-án, saját környezetükben 3:0-ra verték a Vegyészt, 70 perc alatt. Mindez tehát az egyetemisták továbbjutását vetítette előre, csakhogy a január 10-i, barcikai második mérkőzés előtt közvetlenül kiderült, hogy a debreceniek elsőszámú feladója sérülése miatt nem tud pályára lépni. Ez megnövelte a VRCK esélyeit, a fiatal együttes élt is a lehetőséggel, 3:0-ra hozta az összecsapást, majd az úgynevezett aranyszettet is (ugyanis a két csapat az egy-egy 3:0-s sikerért 3-3 pontot kapott), s így bekerült a legjobb négybe, az elődöntőbe. Itt a Pénzügyőr SE a riválisa, a felek előbb szerdán 19 órától a vegyészvárosban mérik össze tudásukat, majd pedig január 31-én 19 órától következik a visszavágó a fővárosban. A tények kedvéért: a VRCK története során eddig háromszor 2004, 2005, 2018) nyerte meg az MK-t, legutóbb pedig két éve, 2022-ben döntőzött.

Mélyek nem voltak

Óriási dolog lenne a finálé kiharcolása a Vegyész számára, a tavaly nyáron ugyanis szinte teljesen újjáalakultak az észak-borsodiak, hiszen a felnőtt keretből csupán Kiss M., Péter B., és Péter M. maradt, a fiatalok közül pedig Cziczlavicz, Miklósi-Sikes és Garan volt az, akik ott-ott voltak a tréningeken, de inkább az utánpótlásban dolgoztak.

– Ne rohanjunk ennyire előre, bár az kétségtelen, hogy ha valaki azt mondta volna nekem a szezon előtt, hogy a kupában benne leszünk az első négyben, és reményeink szerint majd a bajnokságban is, akkor azt simán aláírtam volna – jegyezte meg Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Tehát az MK-ban már elértük, amit szerettünk volna, innentől kezdve játszhatunk felszabadultan. Örülünk annak, hogy így állunk, hogy itt vagyunk, ez a fiatal csapat, amelytől számítottam arra, hogy lesznek, lehetnek akár mély hullámvölgyek is, de szerencsére ilyenek nem voltak, s bízom abban, hogy már nem is lesznek. Amit érzek a játékosok részéről úgy az edzéseken, mint a meccseken az a magabiztosság, hogy a fiatalságukból és talán a személyiségükből adódóan sem félnek senkitől, álljon bárki is a másik térfélen. A sportban kell az egészséges önbizalom, ezzel rendben vagyunk, de alapvetően a munkában hiszünk, hogy amit a foglalkozásokon gyakorolunk, azt adjuk elő ugyanolyan minőségben a mérkőzésen is. Reálisan látjuk a dolgokat, az viszont kétségtelen, és nem tagadjuk, hogy van sanszunk a döntőbe kerülni.

Megérdemelten

Felvetettük a szakvezetőnek, hogy a DEAC elleni továbblépéshez némi szerencse is kellett, illetve hogy a Pénzügyőr sem az a PSE, amely nemrég, jó pár ,,erős emberük" nincs már velük.

– Ami a Debrecennel esett meg, hogy sérülés miatt nem számíthattak a visszavágón elsőszámú feladójukra, előfordul, benne van, a közelmúltban nálunk is volt olyan szituáció, hogy az ezen a poszton szereplők, mind Páez, mind Csizmadia kiestek, és lengyel négyes ütőnk, Ciupa ment a feladó helyre – sorolta Toronyai Miklós. – A kérdés az, hogy amikor ez a helyzet előáll, a másik csapat ki tudja-e használni, jelen esetben a Debrecen ellen mi. A visszavágó első szettje görcsös volt, mert érezték a srácok, hogy ezt meg lehet csinálni, de utána megnyugodtak, a holtpontokon pedig sikerrel túl tudtak lendülni. Az már sosem derül ki, hogy mi van akkor, ha a DEAC nem nélkülözi játékosát, a ,,Mi lett volna, ha..." nincs a sportban, a lényeg, hogy tudtunk élni lehetőséggel, és megérdemelten léptünk az elődöntőbe. A Pénzügyőrt nem írnánk le, annak ellenére, hogy a hét végi, barcikai bajnokit 3:0-ra hoztuk ellenük, és hogy voltak náluk személyi változások. A ,,tengely", a Kovács Z.–Kiss D.–Feliciano hármas adott, akik mellett tehetséges fiatal, utánpótlás-válogatott srácok vannak. Az MK miatt sűrű a menetrendünk, ez is számíthat, a nagyobb terhelés, és mint minden sportágnak, a röplabdának is meg vannak a kupa sajátosságai, hogy két mérkőzés dönt a továbbjutásról, s hogy bármikor lehet egy rosszabb, vagy egy jobb sorozat, valaki nagyon elkapja a ritmust. A lényeg, hogy mind a két összecsapáson végig kell koncentrálni, illetve nyitásban, védekezésben, és támadásban hasznosítani kell a megbeszélteket, többet kiadni magunkból, mint azt a vasárnapi extraligás csatán tettük.

Március 10-én

A másik ágon Kecskeméti RC – Fino Kaposvár csatát rendeznek, itt az első felvonásra szintén szerdán kerül sor, 19.30-tól az alföldi városban, a visszavágót január 31-én, 18 órától bonyolítják le a somogyi megyeszékhelyen. A sorozat döntőjét és bronzmeccsét március 10-én rendezik, méghozzá Érden.