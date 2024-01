A női kosárlabda Euroliga csoportküzdelmek záró fordulójában, a 14. körben, az A jelű nyolcas rangadóján, az első helyezett a török Fenerbahce a csoport második helyének megőrzéséért pályára lépő DVTK Hun-Therm együttesét fogadta. A vendégeknél ezúttal is hiányzott a sérüléssel bajlódó Garbin, és műtéten átesett Toman, de ott volt a csapattal 40 diósgyőri drukker, a meccsnek helyszínt adó isztambuli sportcsarnokban.

Mindenben jobbak voltak

A mérkőzés első találatát Aho N. szerezte, a hármasa után viszont a Fenerbahce következett, Collier vezérletével fordítottak (9-3), majd amikor Onar a 4. percben egy könnyű kosarat szerzett, a DVTK időt kért (11-6). A szünet után vendég triplát követően a törökök is ráálltak a távoli dobásokra, és ez ment is nekik, egymás után hármat is bevertek (20-11). A 8. minutában Collier duplájával már tíz volt a két csapat között (26-16). A folytatásban is remek támadójátékot produkált az Euroliga-címvédő, pontos és gyors akciókkal jutottak el a gyűrűig, a negyed hajrájában a védekezésük is tökéletes volt, így 19 pontra (!) növelték előnyüket, és tulajdonképpen 10 perc alatt eldöntötték a meccset (35-16).

A második játékrész elején Milic góljával ment húsz fölé a Fenerbahce (37-16), miközben három kiválóságuk, Anderson, McBride és Collier a kispadon pihent. A 15. percben a nyolc fős rotációval játszó Diósgyőr 43-19-es állásnál kért időt, és jött ugyan néhány vendég pont, de a 18. minutában a házigazda, Milic büntetővel már félszáznál tartott (50-25). Minden statisztikai mutatóban jobb volt a török sztárcsapat, különösen szembe ötlő volt a dobásbiztonságuk, és a lepattanókért vívott csatáik. A félidő vége előtt McBride húzott be egy demoralizáló hármast, és ezzel 28 pont lett különbség a csapatok között (55-27).

Felzárkózás

A harmadik játékrész elején Anderson triplájával ment harminc pont fölé a török csapat (60-29), ami után kiegyenlítettebbé vált a meccs. De ez nem tetszett a hazaiak szakvezetőjének, aki különbség növelésének elmaradása miatt időt kért, a 28. percben (67-39). A negyed hajrájában ennek nem volt hatása, harminc alatti különbségnél jött a szünet (70-41).

A negyedik felvonás elején felzárkózott a Diósgyőr, elsősorban Charles aktivitásának köszönhetően (72-47), és amikor az amerikai kosaras a 35. percben 15-re növelte saját termését, időt kértek a hazaiak (76-55). A meccs hajrájára visszatette kezdő ötösét a pályára a Fenerbahce edzője, hogy nehogy benézzen húsz alá a Diósgyőr, és ezt sikerült megakadályozniuk (95-71).

Mivel a DVTK Hun-Thermnek nem jött össze a bravúr, így a meccs után vigyázó szemeiket Spanyolországra vethetik, hogy a hazai pályán játszó Valenciának szurkoljanak, azért, hogy győzzék le az olasz Schiót, mert így van esélyük megőrizni csoport 2. helyét, ami rájátszásban, a negyeddöntő két nyert meccsig tartó csatájában kedvezményezett pályaválasztói jogot ér.

Fenerbahce (török) – DVTK Hun-Therm 95-71 (35-16, 20-11, 15-14, 25-30)

Isztambul, 600 néző. V.: Alcaraz (spanyol), Zupancic (szlovén), Manniste (észt).

Fenerbahce: ANDERSON 9/6, Onar 9/3, MEESSEMAN 25/6, COLLIER 16, MCBRIDE 20/12. Csere: Uzun 2, Laksa 4, Milic 10, Sacalir, Lekovic. Vezetőedző: Valérie Garnier.

DVTK Hun-Therm: Aho N. 7/3, CHARLES 16/9, LELIK 19/6, Jovanovic 11/6, Grigalauskyte 2. Csere: Tadic 10, Kányási 6, Tenyér, Aho T., Vég-Dudás. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Völgyi Péter: – Félelmetes sebességgel és precíz külső dobásokkal indította a mérkőzést a Fenerbahce, faultokkal kellett volna őket kizökkenti a ritmusukból. A következő negyedben, tempóban már elkezdtünk közelíteni ellenfelünkhöz. A második félidőben egyenrangú ellenfelei voltunk az Euroliga győzelemre legesélyesebb csapatnak, időnként látványos kosarakkal is meg tudtuk örvendeztetni szép számú szurkolótáborunkat, akiknek ismét nagyon szépen köszönjük a támogatást.