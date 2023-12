Kosárlabda. A női kosárlabda NB I/A csoport 7. fordulójában vasárnap 17.30-tól DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr mérkőzést rendeznek Miskolcon, a DVTK Arénában. A bajnokit nem sokkal, – a szomszédban, a diósgyőri stadionban – az ugyanezen a napon 15.15-től sorra kerülő DVTK – Zalaegerszegi TE FC NB I-es labdarúgó meccs után kezdik, és várhatóan több száz piros-fehér drukker élvezi majd a kettős mérkőzés lehetőségét, kényelmét.

Az ellenkezőjét

A kosármeccset egyébként eredetileg egy nappal korábban játszották volna, de mivel a Diósgyőr szerdán Euroliga meccsen lépett pályára (a csoportkörben az A jelű nyolcas 7. fordulójában a török Fenerbahcétől kaptak ki hazai pályán 81-64-re a piros-fehérek), halasztottak egy napot. Így jutott idejük a pihenésre is a DVTK-soknak, a csütörtöki szabadnap után pénteken és szombaton pörgött rá a bajnokság egyik csúcsmeccsére Völgyi Péter vezetőedző együttese.

A Serco UNI Győr is az Euroligában szerepel, de a B-csoportban éppen az ellenkezőjét érte el, mint a 6 győzelemmel és 1 vereséggel álló Diósgyőr. A zöld-fehérek csupán egyszer nyertek a sorozatban, október 25-én, hazai környezetben a francia Basket Landes gárdáját 79-66-ra múlták felül, előtte viszont a szintén francia Villeneuve otthonában 1 ponttal kaptak ki, hazai pályán az olasz Virtus Bolognától 11-gyel, a cseh USK Prahatól 19-cel, majd a már említett siker után a lengyel Polkowice vendégeként 10, a török Mersinnél vizitálva 12 ponttal maradtak alul, ezen a héten szerdán pedig a spanyol Avenida 81-65-re nyert Győrben. Ez utóbbi meccs krónikájához tartozik, hogy a Rába-parti együttesből sérülés miatt három játékos is hiányzott, Ruff-Nagy bár keretben volt, még nem kapott lehetőséget, Millert és Anigwét viszont még csak nem is nevezte az összecsapásra Cziczás László vezetőedző, aki korábban a DVTK szakvezetője is volt. A zöld-fehérek keretében négy olyan játékos is van, aki korábban megfordult a Diósgyőrben, Goree, Bach, Dubei és Ruff-Nagy, közülük utóbbi kettő itt nevelkedett, Miskolcon.

Nagy csatákat

A mostani összecsapás két résztvevője a tavalyi évadban ádáz csatát vívott a bajnokság rájátszásában, a döntőbe kerülésért, és ebben a három meccses harcban a Győr bizonyult jobbnak, míg előtte egy hónappal a Magyar Kupa bronzmérkőzésén a Diósgyőr diadalmaskodott a dunántúliakkal szemben.

A mostani párharcot a DVTK sem a legjobb előjelekkel várja, hiszen Kányásira és Jovanovicra sérülés miatt nem számíthat a csapat szakvezetője, Völgyi Péter. Viszont az összecsapást veretlenül váró piros-fehérek mellett szól a hazai a pálya, és a várhatóan forró hangulatot teremtő fanatikus, nagy létszámú közönség.

Számítanak a közönségre

– Mind a két csapat szeretne minél jobb helyen bejutni a bajnoki rájátszásba, mind a ketten kemény sorozatban vagyunk, az Euroliga és bajnokság kettős terhelése miatt, ráadásul mindkét oldalon sérülések és egyéb nehézségek nehezítik a munkát. De ezektől függetlenül fontos lenne, hogy hazai pályán le tudjuk győzni a Győrt, hogy jobb alapállásból mehessünk bele a decemberi nagy menetbe, hiszen az év végéig hat nagyon komoly mérkőzésünk lesz, és ebben a sorozatban kiemelten fontos, hogy hazai pályán eredményesek legyünk – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Ebben számítunk a szurkolóinkra, nagyon várjuk őket, remek hangulatot teremtettek szerdán este is. Nagyon ritkán van ilyen atmoszféra, nem feltétlenül nálunk, hanem általában a női kosárlabda mérkőzéseken, és sajnáljuk, hogy nem sikerült szorosabb meccset játszani a Fenerbahce ellen, annak ellenére, hogy maximálisan odatettük magunkat, de az ilyen átélt élményekért érdemes ezt az egészet csinálni. Reméljük, sokszor lesz még részünk hasonló szurkolói támogatásban, jó lenne, ha a Győr ellen is így lenne, bízom benne, hogy a labdarúgó mérkőzés után sokan átjönnek majd minket is megnézni, mi pedig igyekezni fogunk, hogy jó eredményt érjünk el.