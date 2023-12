A labdarúgó vármegyei I. osztály 2023/2024-es szezonjának felénél (egészen pontosan tizenhat összecsapás után) az Ózd-Sajóvölgye csapata áll az élen, mégpedig úgy, hogy jelentős fórral vezet a második gesztelyiek előtt. Az észak-borsodi alakulat esetében érdemes megemlíteni, hogy tavaly a második helyet ,,csípték meg" a Cigánd SE mögött, míg előtte, 2022 júniusában bajnoki címet ünnepelhetett az egyesület, ugyanis akkor meggyőző teljesítménnyel elsők lettek a vármegyei II. osztály Észak csoportjában.

Nem lesz gond

Az első helyet gyakorlatilag már csak akkor bukhatná el a csapat, ha nagyon rossz tavaszt produkálna, míg más klub jelentősen feljavulna, aminek nem igazán van realitása. Azaz, az aranyérmet szinte már most ki lehet osztani a sajóvölgyéseknek. Az együttes játékos-edzője Bene Attila, aki 2021 nyarán érkezett az akkor a vármegyei második vonalban szereplő gárdához.

– A mondás úgy tartja, hogy a tyúkokat este kell megszámolni, ami a futball nyelvén, a mi esetünkben azt jelenti, hogy akkor dől el a bajnoki cím sorsa, amikor az matematikailag be van biztosítva – válaszolta a 35 esztendős futballista-szakvezető. – A tavaszi tizennégy mérkőzés alatt is azt szeretném, szeretnénk, ha a játékosok ugyanúgy állnának a meccsekhez, mint az ősszel tették, ha ugyanúgy nem félvállról vennék a találkozókat, mint a szezon első részében. Szerintem ezzel nem lesz gond, úgy készülünk, hogy minden összecsapás rangadó lesz, és mindenki velünk szemben akarja majd megmutatni magát, kettőzött erővel. Azt nem tagadjuk, hogy ha már itt tartunk, ha már eddig eljutottunk együtt, akkor meg akarjuk őrizni a pozíciónkat.

A veretlenség okát, a siker összetevőit is sorolta Bene Attila:

– Nem egy bizonyos dolog miatt működik nálunk mindaz, amit elképzeltünk, amit elképzel a klubvezetés – tette hozzá. – Az egyik elem, hogy a keretet labdarúgást szerető, azt csinálni akaró és tudó játékosok alkotják, örömmel futballoznak, azonosulni tudnak a klub filozófiájával. A fiúk, a srácok emberileg is jó közösséget alkotnak, ami egy csapatjáték esetében nagyon fontos, sokat vagyunk együtt a pályán kívül is, ami a kohézióra pozitív hatással van. A következő puzzle darab az, hogy a csapat nagy része, 75-80 százaléka hosszabb ideje együtt játszik, gyakorlatilag azóta, amióta ide jöttem, 2022-ben, és 2023-ban is csak két-három új ember csatlakozott, illetve egy-két fiatal az utánpótlásunkból. A mi taktikánk a labdabirtoklás, a mezőnyfölény, a mérkőzés irányítása, az akaratunk ráerőltetése az ellenfélre, ez hozza a győzelmeket. Boldog vagyok, hogy a cserejátékosokra is bármikor lehetett számítani.

Motiváltabbá tette

A statisztikán csupán egy ,,folt" van, az sem vereség, hanem egy döntetlen a Borsod SK ellen idegenben. November 11-én 2-2-re végeztek Alsózsolcán, de úgy, hogy 2-0-ra vezettek, és az ellenfél a 89. percben egalizált.

– Pedig jól kezdtünk ott is, huszonkét perc után már 2-0-ra vezettünk – emlékezett vissza arra a kilencven percre Bene Attila. – Az első játékrészben voltak még további lehetőségeink, akár 4-0-s előnnyel is mehettünk volna szünetre. A labdarúgásban jól tudjuk, amit mások is hangsúlyozni szoktak, hogy a kettő-nulla egy veszélyes eredmény, mert a vezető csapatot megnyugtathatja, a hátrányban lévő pedig úgy gondolja, hogy még semmi sincs veszve. A második félidőre egy sokkal szervezettebb, eltökéltebb alsózsolcai csapat jött ki, bár, ekkor is akadtak helyzeteink, és lezárhattuk volna a meccset. Sajnos, nem ez történt, hanem az, hogy a lelkes hazaiak a végén egy szerencsés – a mi oldalunkról nézve szerencsétlen – góllal egyenlítettek. Biztosan jobban nézett volna ki, ha az összes őszi találkozónk győzelemmel zárul, de ennek, hogy elvesztettünk itt két pontot pozitív hozadéka volt a folytatásra. Úgy éreztem, éreztük, hogy ez a pofon – mondjuk annak – motiváltabbá tette a társaságot, és a játékosok mindenképpen javítani akartak, megmutatni, hogy ez csak egy véletlen kisiklás volt. Közvetlenül utána jött a Szirmabesenyő elleni itthoni meccs, akikkel a félidőben 1-1-re álltunk, de a 42. percben nálunk kiállították Havasi Ádámot. Nagyjából tehát ötven percet voltunk emberhátrányban, ami nem látszódott a pályán, mert annyira akart a társaság, egy nem rossz Besenyőt tudtunk 3-1-re legyőzni.

A góllövőlistában látszik, hogy azért maga a játékos-edző sem rest, tíz találatával az élbolyban található, ami megsüvegelendő.

– Őszintén mondom, hogy a legkevésbé ezzel foglalkozok – ismerte be Bene Attila. – Nekem mindig is a csapatteljesítmény volt a legfontosabb, az volt, és most is az az előrébb való. Persze nem rossz dolog gólt lőni, de ha a helyzet úgy alakul, és a társam jobb pozícióban van, mint én, egyértelmű, hogy passzolok. Harmincöt évesen már nem az lebeg a szemem előtt, nem az motivál, hogy magasabb osztályba lépjek, már mögöttem vannak az évek, a szezonok, a feladatom az, hogy a rutinommal, a tapasztalatommal segítsem a fiatalokat a pályán, mutassam, hogy milyen megoldások vannak, lehetnek.

Amint az ismert, a Sajóvölgye Focisuli tehetségközpont is, amely közvetlenül a kiemelt akadémia szint alatt található.

– Ami azt is jelenti, hogy a legfőbb feladatunk, hogy folyamatosan biztosítsuk a felfelé való áramlást a gyerekeknek, a fiataloknak, megadjuk nekik a lehetőséget. Most nem csak az U19-es csapatból voltak velünk srácok, hanem az U17-ből is, például a 2007-es Ivan Shuba, aki már góllal be is mutatkozott a vármegyei I. osztályban. Aztán aki nagyon sokat fejlődik, kiérdemli, annak a következő lépcsőfok lehet a Putnok FC.

Az Ózd-Sajóvölgye a putnoki Elek Ákos Utánpótlás Sportközpontban edz, ahol minden adott a nyugodt munkához, a felkészüléshez, a meccsek mindegyikét pedig az ózdi a stadionban rendezik.

– A szereplésünkben sok munkája van Kádár Zsolt operatív igazgatónak, Koleszár György szakmai igazgatónak, és Negrutz Ágoston elnök úrnak is – fogalmazott Bene Attila, megemlítve azt is, hogy a téli szünetben ,,külsős" igazolásuk várhatóan nem lesz. A felkészülést január 22-én, hétfőn kezdik, ez hat hét lesz, edzőmeccseket vármegyei II-es, I-es, és NB III-as csapat ellen is majd játszanak.

Kornak megfelelő stadion

Kádár Zsolt operatív igazgató a harmadosztályú lehetőséggel, a finanszírozási oldallal, illetve a lehetséges ózdi létesítmény-, és az egyéb fejlesztéssel kapcsolatban az alábbiakat mondta el:

– Az NB III kérdésköre még nincs napirenden. Több összetevője is van a döntésnek, melyet több egyeztetés is meg fog előzni – közölte. – Felelőtlen döntést nem szeretnénk meghozni, de természetesen cél a bajnokság megnyerése. Eddig is sikerült megoldanunk a csapat zavartalan versenyeztetését, az, hogy az ÓAM ,,belépett", nagy büszkeség számunkra és nagy segítség a tavaszi szezonra. A csapat jó eredményeivel felhívta magára a figyelmet, bízunk benne, hogy a jövőben további támogatókat is sikerül a csapat és a klub mellé állítani. Egyenlőre odáig jutottunk el Ózdon, hogy a stadion és a kiszolgáló épület üzemeltetését átvettük az önkormányzattól. Természetesen szeretnénk később eljutni oda, hogy a stadion a kornak megfelelő színvonalat tudjon képviselni. Elsődleges célunk, hogy szép tavasz következzen, mind az ózdi, mind a putnoki szurkolóknak, illetve a Sajóvölgye Tehetség Központ utánpótlás terén végzett szakmai munkája tovább fejlődjön. Szeretnénk, ha néhány év múlva nem kellene igazolni NB-s szinten sem, hanem a saját nevelésű játékosokkal tudnánk stabilizálni a helyünket a különböző osztályokban. Szerintem az az összefogás, amit meg tudtunk valósítani – mindenki megértette, hogy közösen lehetünk igazán sikeresek – lehet a garancia az ésszerű gazdálkodásra, az értelmes szakmai célok elérésére. MI