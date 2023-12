Szerdán is

A mostani meccs annyiban jelenthet plusz nehézséget az MZSFC számára, hogy ők szerdán játszottak, szemben a Fehérvárral, akik egy hetet készülhettek a mostani bajnokira. Mivel a Kövesd hetek óta nagyjából ugyanazzal a kezdővel játszik, az alapcsapat esetleges fáradtságáról, rotációjától kérdeztük elsőként szakvezetőjüket.

– Nem gondolom, hogy teher lenne az, hogy újabb mérkőzés vár ránk, nincs ezzel semmi gond – jelentette ki Kuttor Attila, majd így folytatta: – Az előző mérkőzéshez képest, most egy nappal többünk van. A regenerálódás érdekében csütörtökre pihenőt kaptak a keret tagjai, de a köztes idő elég kell legyen arra, hogy felkészülünk a Fehérvár elleni bajnokira.

A trénernek szóba hoztuk a szerdai találkozót, azt kérdezve, hogy maradt-e hiányérzete a meccset követően.

– Most is azt gondolom, amit a mérkőzés után is nyilatkoztam: nem játszottunk alárendelt szerepet, de természetesen a kapu előtti helyzetkihasználásban előttünk volt az FTC. A mezőnyben mutatott játék alapján bizakodóbbak lehettünk volna, de ez a múlt – mondta Kuttor Attila.

Fehérvár

A vezetőedzőnek szóba hoztuk a Fehérvár FC jó szereplését, hogy zsinórban öt veretlen meccsel a hátuk mögött állnak ki a mostani bajnokira (4 győzelem, 1 döntetlen), hogy az évadot gyengén kezdő, négy forduló alatt egyetlen pontot szerzett csapat a dobogóra küzdötte fel magát.

– A Fehérvár erejét mutatja, hogy a mostani fordulót megelőzően a 3. helyre jöttek fel a tabellán. De ha nem itt lennének, akkor is ugyanolyan nehéz, kemény meccsre számítanék, mint minden találkozó előtt – mondta az edző, akinek szóba hoztuk, hogy a mértékadó internetes focioldal, a transfermarkt.com szerint a Fehérvár játékoskeretének értéke kétszer annyi, mint a Kövesdé. – A virtuális térben becsült számoknak nincs jelentőségük, egyik és másik oldalon is 11 játékos lép pályára, ők döntik el, hogy az adott napon melyik csapat a jobb.

Arról, hogy mi dönthet a Kövesd javára ebben az ütközetben, a következőket mondta Kuttor Attila:

– Az együttes gondolkodás ereje, ami nem egyenlő játékosok egyéni teljesítményével, képességeivel, illetve azok összeadásával. Azon dolgozunk, hogy olyan erőt tudjunk mutatni, amivel eredményesek lehetünk.

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Piscitelli – Kállai K. (Kojnok), Pillár, Beriashvili, Vajda S. – Gomis, Cseke – Cseri, David Babunski, Molnár G. – Drazic.