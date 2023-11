A diósgyőri labdarúgócsapat szurkolói nagyon várták a szerda estét, ugyanis a DVTK-nál egy bejelentést harangoztak be, de nem a sokak által remélt védő közölték, akinek az érkeztére már Kuznyecov Szergej, a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának vezetőedzője is utalt a múlt szombati, Puskás AFC elleni, idegenbeli döntetlent (0-0) követő sajtótájékoztatóján (a videón 4:30-tól hallható), annak ellenére, hogy a hírek szerint nemrégiben egy külföldi hátvéd érkezett a piros-fehérekhez.

Helyette egy kabala figurát jelentettek be, akinek még nincs neve, a szurkolók adhatnak majd neki. Ezzel a DVTK kabalafigurák száma megduplázódott, ugyanis a Diósgyőri lovag – aki 2015. március 13-i, DVTK–Pécsi MFC-Matias (2-2) bajnokin mutatkozott be, miután a drukkerek szavazataikkal őt választották kabala figurának – egy ideig még marad.

Az új kabalafigura

Fotó: DVTK