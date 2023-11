Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 7. forduló

Jászberényi KSE – MEAFC-Miskolc 89-87 (18-21, 19-24, 28-19, 14-23)

Jászberény, 100 néző. V.: Fodor, Gaál, Gombos.

MEAFC-Miskolc: Kozák M. 13/3, Tóth B. 12/6, Kozák B. 6, Gerőcs 17/9, Czirbus 18. Csere: Sándor B. 8/6, Pintér, Ragályi 5/3, Lippai 6, Gadus 2, Velkey. Edző: Váczi Péter.

Váczi Péter: – Nem tudtuk, hogy a Jászberény teljes csapatával fogad-e bennünket, mi arra készültünk. A TF-BP ellen idén már egy hasonló „folyóba beleléptünk”, amikor ők kicsit tartalékosak voltak, de legyőztek bennünket. Tudtuk, hogy bármilyen összeállításban lép pályára ellenfelünk, ez nem lesz könnyű mérkőzés. Már csak azért sem, mert ismerem Puskás Artúrt annyira, hogy tudjam, ő nem fogja hagyni hoz ez számunkra könnyű meccs legyen. A csapata sem hagyta, s így kétszer kellett megnyernünk ezt a meccset. Ellenfelünk a szívét, lelkét kitette a pályára, ahogy mi is. Alapvetően ez egy vagány, egylabdás meccs volt a végére. Szerencsére ezt mi tudtuk megnyerni, s ezért gratulálok a csapatomnak, de az ellenfelünk is megérdemli a gratulációt. Sok sikert kívánok a bajnokság folytatásában nekik is.