A MEAFC-Miskolc – Dág KSE férfi extraligás röplabda találkozón a hazaiak célja egyértelműen az volt, hogy megszerezzék első győzelmüket a pontvadászatban.

Az első játszmában sokáig egymás mellett haladtak a felek (5-5, 13-13), a befejező részben azonban a miskolciak jobban összpontosítottak, s ugyan trénerüknek 22-21-nél időt kellett kérnie, meg tudták nyerni a felvonást (25-22).

A második szettben 4-4, és 8-6 után ellépegetett riválistól az egyetemista együttes (14-11, 18-12), és nem volt kérdés, hogy ez a játékrész is az övék lesz, hiszen kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudtak a pályára ,,tenni", mint a Dág (25-20).

A harmadik menet is jól indult miskolci szempontból (7-6, 10-7), és kölcsönös időzések után 18-18-ra, és 21-21-re álltak a csapatok. A hajrá ezúttal a dágiaknak jött ki jobban, így szépítettek (22-25).

A negyedik játszmában a dunántúliak startoltak jobban, (0-3, 3-7), a harc igazából 11-11-et követően indult be. A DKSE összeszedettebb volt ekkor, és 2-4 pontos fórját megőrizve kiegyenlítette a mérkőzést.

Az záró felvonásban mindkét csapat igényt tartott a két pontra, ezt jelezték az állások is (6-5, 9-9, 12-12). A fordítás miatt pszichésen valamivel jobb passzban lévő Dág tizenöt után közzétette a két pont, és ezzel megszerezte a két pontot. A MEAFC-Miskolc pedig csak ugyanúgy egy egységet szerzett, mint az előző körben Szegeden, ahol szintén 2:0-ra vezetett két szett után.

Férfi röplabda Extraliga, 5. forduló

MEAFC-Miskolc – Dág KSE 2:3 (22, 20, -22, -20, -15)

Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 160 néző. V.: Takács, Radasovszki.

MEAFC: Kopecky 5, Szabó P. 10, Fenyvesi 16, Csizmadia 9, Árva 19, Kapusi 15. Csere: Dudás (liberó), Kozsla, Tar, Komlósi 1, Kovács Z. 1. Vezetőedző: Bagó László.

Dág: Szabó B. 3, Kun 30, Sow 7, Csordás 10, Krupánszki 14, Flachner D. 10. Csere: Farkas (liberó), Czibula, Bandi 1, Nagy P. Vezetőedző: Buzás Miklós.

Bagó László: – Hasonló esett meg velünk, mint az előző fordulóban Szegeden: akkor is vezettünk 2:0-ra, most is, és ugyanúgy nem tudtuk lezárni a mérkőzést, mint ott. Sajnos, nem játszottunk igazán jól, több gyenge egyéni teljesítmény is nehezítette a dolgunkat. Viszont még így is volt sanszunk a 3:0-ra, csakhogy a harmadik szettben, húsz felett hibáztunk. A Dág érthető módon belelkesedett, a magunk életét nehezítettük meg, a kulcspillanatokban nem hoztunk jó döntéseket.

Buzás Miklós: – Sajnos az első két felvonásban renget apró hibát vétettünk, amit a Miskolc könyörtelenül kihasznált. A szettek felénél a hazai csapat jobban koncentrált és magasabb hőfokon játszott, annak érdekében, hogy megszerezzék az első győzelmüket. Szerencsére játékosaim még időben magukhoz tértek. Nyitásban és mezőnyben feljavult a játékunk, valamint támadásainkat is nagyobb százalékkal tudtuk érvényesíteni. Szoros, izgalmas végjátékban sikerült begyűjteni a két pontot. Gratulálok a csapatomnak!