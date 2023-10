A tabella harmadik vizitál az ötödik otthonában – akár így is felvezethetnénk a labdarúgó NB I. 9. fordulójának Megyeri úti mérkőzését. A Kecskemét elleni siker – 3-1-re nyertek a miskolciak – után a tabella 3. helyére lépett a miskolci együttes, míg a házigazdák az 5. helyen várták a folytatást. A szombat kora délutáni mérkőzés még egy érdekességgel szolgált. Az időpontról - Megyeri út, október 7. – nagyon sokaknak egy 42 év előtti, 1982-ben ezen a napon játszott mérkőzés ugrik be. Akkor a DVTK 1-1-et játszott a lilákkal, akiknek olyan csatársora volt, mint a góltermelő Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai II, Zámból. Ám a diósgyőri kaput Veréb György védte, aki nevéhez méltóan repkedett a háló előtt, s a Népsport tudósítója anno 10-es osztályzattal jutalmazta parádés teljesítményét.

A találkozó előtt mindkét csapat vezetőedzője kénytelen volt változtatni korábbi kezdőcsapatán. Az újpesti Vignjevics Nebojsának a súlyos sérülést szenvedett házi gólkirály – öt gólnál tart a játékos - Ljujics helyére kellett helyettest találnia, mellette Adzulasz, Burekovics, Tamás K. és Sasere is a maródiak listáján van. A másik oldalon Kuznyecov Szergej a korábban is sérült Farkas D. mellett a hétvégén kiesett Franchura sem számíthatott, visszatért ugyanakkor a kapuba a rövid betegségen átesett Sentic. Mindkét szakvezető parádés, remek hangulatú mérkőzést, s persze sajátjai győzelmét várta.

Már a bemelegítésnél megkezdődött a két drukkerhad „szópárbaja” – helyenként nem éppen irodalmi stílusban. A miskolciakat elkísérő mintegy ezer piros-fehér szurkoló nem maradt adós a „felelettel”, így alaposan „beénekelték” hangszálaikat a pályát övező drukkerek.

A 115. Újpest – Diósgyőr mérkőzés kezdő sípszava előtt Kovács Zoltánt, a népszerű Kokót, a lilák egykori gólkirályát köszöntötték 50. születésnapja alkalmából, s még fél perc sem telt el, amikor Karakó játékvezető ideiglenes szünetet rendelt el, mert lila ködbe burkolózott a pirotechnika – és a kapu mögötti részt megtöltő újpesti drukkerek - jóvoltából az újpesti kapu, ahová szögletet rúghatott a Diósgyőr. Miután kitisztult a légkör – jó három perc múltán – jöhetett a sarokrúgás, ami nem hordozott veszélyt. Az első fertályórában a Diósgyőr irányított, a hazaiaknak nem igen tetszett a vendégek erőteljes letámadó játéka. Diósgyőri támadás végén a hazai felszabadítás Kissig jutott, aki ballal alig tévesztette el a 18. percben a jobb felső sarkot. Űzte, hajtotta mindkét tábor az övéit. A 22. percben ismét pauza volt, Kiss ugyanis szétrúgta a jobboldali szögletzászlót, másfél percet állt emiatt a játék. A 26. percben hazai támadás végén Tajti elé került a labda, akinek 15 méteres lövését a bal kapufa hárította. A másik oldalon Tajti elől kaparintotta meg a labdát Permanbuco, de a védőknek sikerült szögletre menteni. Jobbára a vendégek kezdeményeztek, többször forgott veszélyben a hazai kapu, mint a diósgyőri. A 34. percben Permanbuco hagyta ott a védőket, Banai bravúrral védte lövését. Remekül szervezte meg játékát a Diósgyőr, a lilák képtelenek voltak eljutni a miskolciak 16-osa környékére, miközben a piros-fehérek uralták a középpályát, s sok támadást készítettek innen elő. A 40. percben kapufában egyenlített a Diósgyőr, Pernambuco lőtt szabadot az oldalvonal mellől, Lukács a léc alá irányította a labdát, de Banai óriási védett, majd Vallejo lőtte a kapufára a kipattanót – lesről. A hat perces ráadás első minutájában Jurina futott el a bal oldalon, beadásáról hajszállal maradt le Lukács a kapu előtt.

Sentic óriási bravúrjával indult a második játékrész, Tajti szabadrúgását szedte ki a léc alól. Nagyobb fokozatra kapcsolt a hazai gárda, az 51. percben ez góllá is érett. Szöglet után Onovó fejelt a kapuba, 1-0. Most a diósgyőri szurkolótábor burkolózott fekete füstfelhőbe, de a gyenge szellő szerencsére nem a pályára fújta a füstöt. Óriási egyenlítési lehetőség maradt ki a 61. percben. Labdaszerzés után Pozeg Vancas remek labdát adott Jurinának, aki 5 méterről a kapu mellé lőtt. Kettős cserével igyekezett nagyobb nyomást helyezni a hazai kapura a Diósgyőr, de ez nem hogy nem jött be, újabb gólt kaptak a 66. percben, Ambrose talált a diósgyőri kapuba. Ezt követően nem csak Kuznyecov Szergej, de a miskolci szurkolók is űzték, hajtották övéiket, Stephen beadásszerű lövését védte Banai. Újabb kettős csere – ezúttal mindkét oldalon -, s az éppen beálló Obounet hatalmas lövéssel lepte meg Banait, akiről szögletre pattant a labda. A befejező percekben is a Diósgyőr támadott többet – eredménytelenül.

Nyert az Újpest, de a mérkőzés képe alapján a vendégek rászolgáltak volna a döntetlenre. Igaz, ehhez a helyzeteiket ki kellett volna használni, merthogy az az igazság, ebből több volt a diósgyőrieknek, mint a házigazdáknak.

Labdarúgás, jegyzőkönyv

Újpesti TE – Diósgyőri VTK 2-0 (0-0)

Szusza Ferenc stadion, 7188 néző. V.: Karakó ( Aradi, Rózsa).

UTE: Banai (7) – Kosanovic(6), Hall (6), Fehér Cs. (5), Pauljevics (5) – Mörschel (6),Onovo (7), Tajti (6), - Kiss T. (6), Ambrose (7), Csoboth (5). Vezetőedző: Vignjevics Nebojsa.

DVTK: Sentic (6) – Gera (6), Szatmári (5), Csorbadzsinszki (6), Stephen (5) – Vallejo (6) Holdampf (5), Pozeg Vancas (6), Pernambuco (5), - Lukács D. (5), Jurina (4). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Csere: Fehér helyett Tamás K.(5) a 46., Lukács helyett Jurek (5) és Holdkampf helyett Klimovich (5) a 63., Kiss T. helyett Mack, Ambrose helyett Simon K . a 75., Pernambuco helyett Jurek, Jurina helyett Obounet a 77., Csoboth helyett Ganea a 79..Pozeg Vancas helyett Bényei a 85. Mörschel helyett Jürgens a 90+3. percben.

Sárga lap: Gera D. a 61. , Banai a 80. percben.

Gólszerző: Onovó az 51. percben, Ambrose a 66. percben.

Nebojsa Vignyevics: - Semmi hiányérzetem nem maradt a mai meccs után. Remek volt a légkör, a Diósgyőr nagyon ránkjött az első fèlidőben. A másodikban rákapcsoltunk, gólt szereztünk. Paradox a helyzet, a Diósgyőr talán most alakította ki a legtöbb helyzetet, de nem tudott betalálni. Mi kettőt lőttünk, három pontot szereztünk, a középpálya jó teljesítményével és Banai bravúrjainak köszönhetően.

Kuznyecov Szergej: - A focit gólra játsszák, az Újpest kettőt lőtt, mi egyet sem. Ma ez döntött. Ma kikaptunk, de megyünk tovább, dolgozunk, hogy még jobbak legyünk. Fantasztikus hangulat volt, nem játszottunk igazán jól, főleg a rossz helyzetkihasználásunk volt az oka, hogy nem sikerült betalálnunk. Pedig ha ez megtörténik, akár másként is alakulhatott volna a mérkőzés. Volt egy-két játékos, aki nem tette ki a szívét a pályára, s én ezt nem akceptálom! A mi szurkolóink nem ezt érdemlik!

A gólok története

51. perc: Tajti lőhetett szögletet, beadására Onovó érkezett a rövidre, s 2 méterről a kapuba fejelt, 1-0.

66. perc: Kiss vezette a miskolci térfél közepén a labdát, kiugratta Ambroset, aki fordulásból a hosszú sarokba helyezett, 2-0.