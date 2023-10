Két bajnoki között kupatalálkozót játszik a Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgó csapata. A tét az aktuális, 2023/2024-es sorozatban a legjobb 16 közé kerülés, az észak-borsodiak szerdán 15 órától idegenben lépnek gyepre, mégpedig a HR-Rent Kozármisleny vendégeként. Az NB II-ben mind a két együttes eléggé jól szerepel, hiszen amíg a dunántúliak 24 ponttal a táblázat negyedik helyén állnak, addig a vendég KBSC 19 egységgel a hatodik. A pontvadászat legutóbbi, vasárnapi körében a mislenyiek 2-2-es döntetlent értek el a Gyirmót FC Győrrel, addig a Barcika a forduló bravúrját végrehajtva 1-0-ra nyert a Budapest Honvéd látogatójaként a Bozsik Arénában. Mivel mind a két klub a második vonal tagja, a Magyar Kupa első, és második fordulójában még nem kellett részt vennie. A harmadikban, szeptember 16-án a Kozármisleny a Debreceni EAC otthonában győzött 2-1-re, ugyanakkor a ,,kolorcitysek" a Békéscsaba elleni, viharsarki összecsapást hozták 2-0-ra.

– Volt némi szerencsénk is vasárnap, de a Honvéd igazából nagy fogást nem talált rajtunk – kezdte Csábi József, a KC-KBSC vezetőedzője. – Amolyan minden-mindegy alapon az utolsó negyed órában ránk jöttek, de a csapat alázatosan, fegyelmezetten futballozott, nagyon sokat tett a győzelemért. Egy szép helyen, stadionban voltunk, ám maga a miliő senkinek nem volt új, ezzel, a ráhangolódással, a körülmények kikapcsolásával nekem, mint edzőnek egyáltalán nem kellett foglalkoznom. Érthetően boldogok voltunk, hogy egész jól bejöttek azok az elképzelések, amiket kitaláltunk.

A bajnokin nyertek

A keret tagjai hétfőn délelőtt regeneráló tréningen vettek részt, ugyancsak lesz foglalkozás kedden délelőtt is, majd a társaság ,,nyakába veszi" Magyarországot, és elindul a vegyészvárostól a mintegy 440 kilométerre található településre, Kozármislenybe.

– Egy ekkora út, hogy az ország másik végébe elbuszozunk, azért nem könnyíti meg a dolgunkat – tette hozzá Csábi József. – Ahonnan hasonlóan hosszú időbe telik majd hazaérni, és ezt követően, ahogyan eddig, rendesen fel kellene készülnünk a következő nagyon fontos, vasárnapi bajnoki meccsre. Ilyenkor, amikor ilyen helyzet van, heti három találkozóval, akkor okosan kell megoldanunk a dolgokat. Mindenesetre bízunk abban, hogy jó eredményt érünk el idegenben, és akkor a következő fordulóban – ha a sorsolás úgy alakul – hozzánk fog jönni egy ellenfél. Ám most még természetesen nem erre gondolunk, hanem arra, hogy a Mislenynek nincs rossz csapata, ezt láthatjuk az eredménysorukból, illetve azon a mérkőzésen is tapasztaltuk, amit október 1-jén hazai környezetben 1-0-ra megnyertünk ellenük. Úgy gondolom, kölcsönösen felkészültek vagyunk egymásból, mindössze az kérdés, mennyire szeretnének rotálni, pihentetni bizonyos embereket. Nálunk is van egy-két kérdőjel, Morinigo és Szabó B. még biztosan nem lesz, ugyanakkor a korábban orrsérülést szenvedett Kotula, maszkban tíz percre be tudott állni Kispesten.

Azon felvetésre, hogy vezetőedzőként mivel tudja motiválni a játékosait egy kupatalálkozó esetében, Csábi József az alábbi választ adta.

– Ha reálisan nézzük magunkat, akkor nem feltétlenül a kupadöntő lehetőségével, de mindent meg fogunk tenni a továbbjutás érdekében. Ugyanakkor ez egy lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat, az egyik esély arra, hogy kilépjünk a ,,kiscsapat"-árnyékból – jegyezte meg a KBSC vezetőedzője. MI



A tények

A 10-szeres válogatott Csábi József azon nem sok hazai szakvezető közé tartozik, aki nyert már kupát korábban, játékos pályafutása során. 1989-ben a Budapest Honvéddal 1-0-ra verték a döntőben a Ferencvárost, míg egy esztendővel később, 1990-ben – ugyancsak a kispestiekkel – 2-0-ra veszítettek a Pécsi MSC ellenében. 1996-ban már a BVSC-Dreher futballistája volt a KBSC jelenlegi trénere, és a Honvéd, két összecsapáson, 2-1-es összesítéssel jobbnak bizonyult náluk.