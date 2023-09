- A Real Madrid akadémistáitól mindenhol sokat várnak, így biztos vagyok benne, hogy tőlem is. Emberként és labdarúgóként ott tanultam mindent, most azért érkeztem Diósgyőrbe, hogy megmutassam a tudásom - mondta Francisco Feuillassier. - Bevallom, korábban nem sokat tudtam a DVTK-ról és a magyar bajnokságról, de amikor megkeresett a klub, elkezdtem minden elérhető forrásból információt gyűjteni a csapatról, az infrastrukúráról, a városról a megalapozott döntés érdekében. Többek között felvettem a kapcsolatot Alex-szel is (Alexander Vallejo - a szerk.), aki biztatott, hogy éljek a lehetőséggel - számolt be a klub hivatalos weboldalán.

A pálya mindkét szélén tudok játszani, és középen is. Ha lehet választani, akkor a támadó szekciót választom, de ha az edző a jobbhátvéd helyére állít, akkor azt a feladatot igyekszem a legjobban ellátni.

Nagy célokat sosem tűzök ki magam elé, hanem napról napra gondolkodok, minden edzésen igyekszem kiadni magamból a maximumot, és szeretnék minél több mérkőzésen pályára lépni. Elsősorban tovább szeretnék fejlődni, amiben a csapat nagy segítséget nyújthat. A DVTK magasan támad le, sok támadást vezet, és sokat lő kapura, imádom ezt a játékstílust!

A 25 éves Francisco "Franchu" Feuillassier Argentínában született, de már gyerekkorában Madridba költözött, ahol a Real utánpótlásában kezdett el futballozni. (A Real Madrid utánpótlás-képzése világelső, 2022 őszén akadémiájuk 43 egykori növendéke játszott a top 5 bajnokság egyikében.) Egészen 22 éves koráig szerepelt fehér mezben, ahol rendszerint a második csapatban játszott, de a Király Kupa 2017/2018-as kiírásában két mérkőzésen a Real Madrid első csapatában is pályára lépett. 2020-tól a spanyol másodosztályban szerepelt, a Fuenlabrada, az Eibar, majd a Cartagena labdarúgójaként.

Francisco Feuillassier szeptember 1-jén felbontotta szerződését, így szabadon igazolhatóvá vált. Ezt követően megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd pénteken aláírta új szerződését, és szombaton már pályára is léphet a Kazincbarcika elleni felkészülési mérkőzésen.