A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő BTE Felsőzsolca sportigazgatója, Gulyás Dénes nyilatkozott az Észak-Magyarország napilapban és a Borsod Online internetes portálon arról, hogy rossz szabálynak tartja, hogy profi csapatból az amatőr bajnokságba játszhatnak vissza labdarúgók. A zsolcai vezető, együttesének legutóbbi bajnokiján szerzett élménye után, a Bánhorváti vendégeként 3-1-re elveszett mérkőzést követően azt kifogásolta, hogy a vármegyei I. osztályú meccsre a Kolorcity Kazincbarcika SC NB II-es együttesétől öt futballista is lejátszott. Gulyás Dénes szabályosnak, ugyanakkor sportszerűtlennek nevezte az esetet, és kilátásba helyezte, hogy ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülnének, akkor inkább nem állnak ki a bajnokira.

Érti, miről beszél

– Értem, amiről a felsőzsolcai csapat vezetője beszél, és tudok arról is, hogy a meccs utáni nyilatkozatot is nekem címezték, hiszen korábban, amikor 5 évvel ezelőtt én magam is edzőként dolgoztam a labdarúgásban, számunkra is nehézséget jelentett, amikor olyan együttes ellen kellett játszanunk, amelyik fiókcsapatként szerepelt az NB III-ban, és egy NB I-es gárdától több élvonalban játszó játékost nevezett az ellenfelünk a mérkőzésére. Ez akkor érintett különösen érzékenyen, ha az egyik héten 2-3, a másik alkalommal pedig 6-7 futballista volt a lefelé játszók száma, az egyik vagy másik csapatnál – mondta Koszta Péter, a Kolorcity Kazincbarcika SC sportigazgatója.

A tisztánlátás végett

A barcikai sportvezető az NB II-ben játszó és a Bánhorváti néven a vármegyei I. osztályban szereplő csapatok kapcsolatát is igyekezett tisztába tenni.

– Itt nem kooperációs szerződésről van szó, mint ami az NB II-es csapatunk és az NB I-es DVTK között működik, amelynek keretében egy másik sportszervezettől meghatározott számú labdarúgó érkezhet az NB II-es mérkőzésekre – kezdte Koszta Péter. – A Bánhorváti néven szereplő együttes ugyanis nem önálló jogi személyként, sportszervezetként vesz részt a bajnokságban, hanem a barcikai labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaságnak a vármegyei igazgatósághoz leadott nevezése alapján játszik a vármegyei I. osztályban, és minden a Bánhorváti csapatában játszó labdarúgónak velünk van élő szerződése, a játékjogával mi rendelkezünk. Hívhatnák ezt a csapatot kazincbarcikai tartalék együttesnek is, de mi Bánhorvátinak nevezzük a csapatot az együttes hazai mérkőzéseinek helyszíne miatt. Mivel egy szervezet működtet két csapatot a versenyszabályokat tiszteletben tartva, így biztosított az átjárás a két együttes játékoskerete között.

A szabályokat betartva

A barcikai sportvezető arról is szót ejtett, hogy ki miért játszott vasárnap az NB II-es kerethez tartozók közül.

– Nem azért mondom el, mert bárkinek is magyarázattal tartoznánk, hanem a tisztánlátás végett: mi nem akartuk a Felsőzsolcát nehezebb helyzetbe hozni, mint más csapatot. A hétvégén a válogatott miatt nem rendeztek NB II-es fordulót, így lehetőségünk volt, hogy a korábban kevesebbet játszó labdarúgók megfelelő játékterhelést kapjanak. Ezen oknál fogva játszott Ádám Ferenc, Süttő Attila, Gyurkó Máté, Fejes Ádám, míg Szekszárdi Tamásnak a súlyos sérülése után szüksége van a játékpercekre, hogy megfelelő mérkőzés terhelés mellett visszanyerje az erőállapotát és a formáját – mondta Koszta Péter. – Elhiszem, hogy ez nem jött jól a Zsolcának, de hasonló eset más játéknapokon is előfordulhat. Egy csapat idény közbeni szereplését sok minden befolyásolhatja, sérülések, betegségek, eltiltások, és persze az is, ha az ellenfélnél van ilyen helyzet. Ezen szempontok közé kell sorolni a csapatok között átjátszók szerepeltetését is. Ez utóbbival kapcsolatban sportszerűtlenségről vagy sportszerűségről beszélni nézőpont kérdése, az viszont vitán felül áll, hogy a szabályokat betartva állítottuk ki a múlt vasárnap a Bánhorváti csapatát a vármegyei I. osztályú bajnokira. A Felsőzsolca elleni mérkőzés kapcsán megemlíteném, hogy Fejes Ádám sajnálatos módon a 12. percben súlyos sérülést szenvedett, a térdét műteni kell, így több hónapos kihagyás vár rá, sajnos ezzel a helyzettel is együtt kell élni.