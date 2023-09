A bodrogköziek a következő fordulóban, jövő vasárnap délelőtt az Újpest FC tartalék vendégei lesznek, ám előtte még van egy feladat, egy összecsapás: szombaton 15 órától kupatalálkozó az élvonalbeli Zalaegerszegi TE FC ellen, hazai környezetben, a tét pedig a 32 közé kerülés.

– A tavalyi sorozat nyertesét, vagyis a címvédőt fogadjuk – kezdte Igor Bogdanovic, a CISE vezetőedzője. – Vendégeink – hogy is mondjam – elég érdekes szituációban vannak, hiszen én is olvasom, látom, hogy nem szerepelnek jól a bajnokságban, jöttek is hozzájuk mostanában új játékosok, viszont mentek is el meghatározó emberek. Vagyis, Boér Gábor kollégámnak nem könnyű a dolga, menet közben kellene úgy összerázni a csapatot, ahogyan ő szeretné, és úgy, hogy közben jöjjenek az eredmények is. A válogatott meccsei által adódott szünetet kihasználva játszottak a múltkor egy felkészülési meccset, megverték a Mosonmagyaróvárt. Nyílvánvaló, hogy szeretnének elindulni felfelé, amihez a legjobb alkalom számukra ez a kupamérkőzés, egy ő szempontukból nézve sikeres kupameccs. A tény az, hogy köztünk és köztük van két osztálynyi különbség, amiből következik az is, hogy nekünk nincs semmi veszíteni valónk. Ilyen párharcban mindig kijelentik az edzők, én is ezt teszem, hogy a kupában, egy mérkőzésen minden előfordulhat, felszabadult futballt kérek a játékosoktól, mutassák meg maguknak, és másoknak, hogy mit is tudnak. A lényeg, hogy mindenki élvezze a meccset, a kilencven percet, vagy az esetleg ettől több időt, aztán kiderül, hogy a produkciónk mire lesz elég.

Nagyobb motivációs szint

Felvetettük a szakembernek, hogy pszichés téren vélhetően más felkészülést, felkészítést igényel egy élvonalbeli együttes elleni meccs, mintha a játékosok a saját osztályukban lévő riválisra készülnének.

– Említettem a felszabadultságot, ami nem egyenlő azzal, hogy ,,nem csinálom meg az úgynevezett alap dolgokat, nem törekszem erre maximálisan" – fogalmazott Igor Bogdanovic. – Egész héten úgy készültünk, hogy a játékosok nem egy megyei I-es, nem egy NB III-as ellenféllel fognak szembe kerülni, hanem egy ízig-vérig profi futballistával, és hogy azokat a feladatokat, amelyeket elképzeltünk, miként szeretnénk ezen keretek között kivitelezni. A játékos tudja, mit tud, mi elég a saját bajnokságban, de egy ilyen csatában kell a plussz, a nagyobb motivációs szint, mert más minőségű rivális van a másik oldalon. De én úgy láttam a héten, hogy ilyen jellegű gondok nem voltak, annyit kértem, és kérek, hogy próbáljuk meg azt biztosan hozni amit, és ahogyan tudunk. Itthon vagyunk, ez az a nap, amikor egy jobb csapattal szemben lehet megmutatni a képességeket, ha mind a tizenegy ember, akik a pályán lesznek, együtt gondolkodik, dolgozik, segítve a másikat, akkor lehet bízni bármiben. Ebben a pillanatban nem tudni, mit hoz ez a délután, lehet, hogy 13-0-t, vagy 8-1-et, de lehet, hogy mást. Az NB III-ban nyújtott eddigi teljesítményünk jónak mondható, elégedettek vagyunk, most megnézhetjük egy élvonalbali csapat ellen, hogy hol is tartunk. Arra számítok, hogy a ZTE nem második csapattal fog érkezni, kezdeni, a már korábban elmondottak miatt sem. Biztosan mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb kialakuljon egy számukra kedvező állás, és az utolsó 20-30 percre a cserék is szóhoz jussanak.

A CISE várható kezdőcsapata: Perehanec – Kovács N., Pap, Misák, Silling, Tóth G., Kardos, Motkó, Tóth M., Szabó K., Kelemen.

