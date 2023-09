A hétvégén a tavaly épült oválon fellép a nyáron hetven esztendős Mészáros László, a magányos farkas névre hallgató, „ősrégi” speedway versenyző is.

Várják az érdeklődőket

– Laci a hetvenes és a nyolcvanas években a Borsodi Volán SC igazolt élsportolója volt, számos egyéni és páros bajnoki címmel, valamint világbajnoki futamgyőzelemmel is öregbítette a miskolci speedway klub amúgy is jó hírnevét – mondta Szaniszló Máté, az Agroszan Bt. ügyvezetője, aki – túl azon, hogy agrármérnök – endurósként is jeleskedik. – Vendégünk aktív salakmotoros pályafutása után szombaton és vasárnap egyaránt szeretné igazgatni az „elanyátlanodott" szakágunk sorsát, segíteni akarja az amatőr és a feltörekvő motorosok lehetőségeit. Ezért is várunk minden motorost és érdeklődőt a baráti hangvételű bográcsos tréningjeinkre. KT

A képen: nyílt napot tartanak a szendrői salakmotorosok Fotó: olvasónktól