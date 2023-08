A 2023-as felnőtt kajak-kenu világbajnokság helyszíne Németország, Duisburg, ahová a magyar válogatott tagjaként elutazott a Tiszaújvárosi KKSE versenyzője, Bragato Giada is. Krucsai József edző tanítványa már szerdán hajóba ült, ugyanis a hölgyeknél, kenuban ekkor rendeztek 500 méteres előfutamokat. A Tisza-partiak lapátosa két számban is induló a vébén, C-2 500 méteren Nagy Biankával, míg C-4 500 méteren Csorba Zsófiával, Opavszky Rékával, és Nagy Biankával. A párosok szerdai első előfutamában (összesen négyet tartottak) Bragatóék a 2. helyen zártak a kanadaiak mögött 2:00.036 perces idővel, így biztosan kerültek be a középdöntőbe, azokat (szám szerint hármat) csütörtökön délután bonyolítják le. Itt a legjobb háromban kell végeznie a magyar duónak a szombati döntőhöz. Ugyancsak csütörtökön ülnek hajóba a négyesek, ők viszont már délelőtt előfutamoznak, ahonnan az első három egység egyenes ágon bekerül a vasárnapi döntőbe. Női kenuban egyébként a C–2 500 méter olimpiai szám, és Duisburgban az első nyolc helyezett szerez indulási jogot a jövő évi párizsi ötkarikás játékokra. ÉM