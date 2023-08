A labdarúgó Magyar Kupa 2023/2024-es sorozatában, a 2. fordulóban, a szombati összecsapások során mindhárom pályára lépett borsodi gárda továbbjutott: a Putnok, a Cigánd, és a Tiszaújváros is. Vasárnap játszik még a Gesztely, valamint a Hidasnémeti, tehát tovább bővülhet a harmadik fordulóba bejutó vármegyei klubok névsora. Egyébként a harmadik körben érdekeltek lesznek már az NB I-es, illetve az NB II-es csapatok is, közte a Diósgyőri VTK, a Mezőkövesd Zsóry FC, valamint a KolorCity Kazincbarcikai SC is. A 3. forduló sorsolását hétfőn 18.15-től, az M4 Sport élő műsorában készítik el, a hivatalos játéknap 2023. szeptember 16.