Századik tétmérkőzését játszotta a múlt szombaton Vámosi Csaba, a Mezőkeresztesi VSE labdarúgócsapatában. A vármegyei elitben megrendezett, Szirmabesenyői SK ellen 1-0-ra megnyert meccs előtt, a 47 évesen is aktív játékost, – aki 191 NB I-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára, a Vác, a Ferencváros, a Győr, a Tatabánya, a Honvéd és a Diósgyőr csapataiban, – a régió országgyűlési képviselője, Tállai András is köszöntötte. A két sportember egyébként jól ismeri egymást, ugyanis Vámosi Csaba korábban, 2009 tavaszától 2012 nyaráig futballozott a Mezőkövesd Zsóry FC együttesében, és a sportszervezetnek már ekkor is Tállai András volt az első számú vezetője.

Vámosi Csabát a meccs után csapattársai is köszöntötték a jubileum alkalmából.

Vámosi Csaba (balra) és Tállai András