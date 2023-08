Két év kihagyás után, augusztus 5-én ismét megrendezték a Lillafüred Trail elnevezésű terepfutóversenyt, melyen minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást.

A pénteki és szombat hajnali, helyenként viharos esőzés ellenére az időjárás felelős végül is kegyeibe fogadta a hazánk szinte minden részéből, sőt Nagy-Britanniából, Németországból és Szlovákiából érkező futókat. Bár a verseny idején nem hullott újabb égi áldás, a szokottnál magasabb páratartalom és egy-egy kisebb sáros szakasz külön megpróbáltatást jelentett a résztvevők számára. A rendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, a társrendező Marathon Club Egyesület és a verseny kiemelt technikai partnerének, a Biennale Nonprofit Kft.-nek a munkatársai három távot kínáltak a futás szerelmesei számára.

Az esemény versenyközpontjának otthont adó Lillafüredi Sport- és Kalandpark területéről először a félmaratoni távra nevezett futók rajtoltak el, hogy teljesítsék az 592 méter szintemelkedéssel nehezített távot. A férfiaknál Honti György révén budapesti, a hölgyeknél, Szanyi Ágnesnek köszönhetően miskolci győztest ünnepelhettek a jelenlevők.

Magabiztos győzelem

A második rajthoz a minimaraton indulói sorakoztak fel. Figyelemre méltó, hogy az 1,5 km-es távon az abszolút első két időt a Hegymegről érkező Lamos Dorka és a miskolci Fischer-Colbrie Jázmin érte el, a legjobb fiú csak harmadikként érkezett célba. A harmadik rajtceremóniára a kismaratonisták sorakoztak fel, akikre 296 méter szintkülönbség is várt. A férfi indulók között ott volt a Tiszaladányból érkezett, de a Vasas SC színeit képviselő „címvédő”, Bényei Szilárd is, aki szokásához hűen már az elejétől hatalmas tempót diktált. Az sem igazán törte meg a lendületét, hogy 6 km környékén közelebbi ismertségbe került a sáros talajjal, de felpattant és így is bő ötperces, magabiztos győzelmet aratott, alaposan megjavítva két évvel ezelőtti idejét. A női mezőnyt a miskolci Papp Beatrix „iskolázta el”, melyet bizonyít, hogy ő is 5 percnél nagyobb előnnyel előzte meg a második helyezettet. Az egyedi befutóérem mellé minden célba érkezőnek járt a befutó-csomag. Mindhárom távon korcsoportos eredményhirdetéseket is tartottak.