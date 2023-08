Mátraterenyei SE (vármegyei II.) – Putnok FC (NB III) (Mátraterenye, vasárnap, 16.30)

Szala Ákos, a Putnok FC vezetőedzője: – Tiszteljük ellenfelünket, komolyan vesszük a mérkőzést, mindenkinek, aki lehetőséget kap, a kellő alázattal kell hozzáállnia a meccshez. A legjobb csapattal tervezünk kiállni, ezzel is a tiszteletet szeretnénk kifejezni megyei másodosztályú riválisunkkal szemben. Mint minden találkozón, ezúttal is cél a győzelem, a továbbjutás kivívása. Nem ismertek előttünk a mátraterenyei körülmények, a pálya állapota, de nem is ezzel foglalkozunk, csupán az jár a fejünkben, hogy sikerrel vegyük ezt az akadályt.