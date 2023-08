Az augusztus 23. és 27. között Duisburgban sorra kerülő, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságra 46 magyar utazik. A gyorsasági szakágban, a tíz olimpiai számban maximum 18 kvótát (kajakban 6-6, kenuban 3-3) gyűjthet be egy nemzet a párizsi olimpiára, egy versenyző ugyanakkor csak egyet szerezhet.

Nem lehet probléma

Az idei világkupák és az Európa Játékok alapján is férfi K-4 500 méteren lehet a legnagyobb harc a kvótákért. „ négyesre a legnagyobb erőinket kell mozgósítanunk, mert ebben a számban csak a vb-n lehet kvótát szerezni. Nagyon kiélezett a mezőny, századok, akár ezredek dönthetnek majd – mondta a szakember. – A négyes a legfontosabb és ezért óriási áldozatokat kellett meghoznia még egy olyan klasszisnak is, mint Tótka Sándor, aki egyéni olimpiai bajnokként már másodszor áldoz be mindent a csapatért, és a páros elengedésével lemond egy majdnem biztos vb-éremről a négyes javára.”

A nőknél is a négyesen volt a fókusz a csapat kialakításakor. Az egység a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra összeállításban áll rajthoz, míg párosban Fojt Sára és Pupp Noémi indul.

Női kenuban a vk-n mutatott teljesítménye alapján a Bragato Giada, Nagy Bianka párosnak Hüttner Csaba szerint nem lehet probléma az olimpiai indulási jog megszerzése.



A magyar csapat

Női kenu, C-2 500 méter: Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE), Nagy Bianka.

C-4 500 méter: Bragato Giada, Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Nagy Bianka.

A képen: Bragato Giada