A Hidasnémeti VSC labdarúgócsapata idegenben, kupameccsel indítja az új évadot. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztályban szereplő együttese a Magyar Kupa sorsolásakor kikapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályú, ott a tavalyi évadban a 2. helyen végzett Újfehértó SE gárdáját, akik ellen vasárnap, 16.30-tól lépnek pályára vendégként. Az abaúji gárda új edzővel száll harcba, az eddigi tréner George Menougong, aki beugró szerepre vállalkozott, a jövőben csak játékosként segíti a csapatot, ugyanis egyéb elfoglaltsága miatt nem fért bele az idejébe az edzősködés. A HVSC egy hónapja Martis Ferenc irányításával készül. A 45 esztendős tréner az elmúlt években a DVTK utánpótlásában dolgozott, játékosként pedig többek között a Mád, a Putnok, a Tiszaújváros, a Bőcs, a Tállya, az Onga csapataiban is szerepelt.

– Azzal a céllal kelünk útra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást – mondta Martis Ferenc. – Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem könnyű feladat, ugyanis ellenfelünk bajnokaspiráns, a tavalyi második helyük után az idén szeretnének elsőként végezni, és ehhez mérten jól erősítettek, több NB III-at is megjárt labdarúgót igazoltak. A létesítményük is megújult: új pályájuk, új lelátójuk van, focilázban égnek, és biztos, hogy ők is szeretnének továbbjutni, a folytatásban pedig magasabb osztályú ellenfelet fogadni. Az biztos, hogy jó értékmérője lesz ez a mostani meccs a felkészülésünknek, azok után, hogy a nyáron nagy volt a sürgés, forgás. Sokan távoztak, és érkeztek, de szerintem jó irányba megyünk, toljuk a szekeret. Minden meccsen a győzelem igényével lépünk pályára, így lesz ez most is, és természetesen a folytatásban, a bajnokságban szintén, és reményeik szerint a kupa következő fordulójában ugyancsak.

A hidasiaktól a nyáron Fízer Dávid és Varga Máté a BTE Felsőzsolcához, Bóni Tamás a Parasznya SE-hez, Nyitrai Dávid, Varga Alex és Fülöp Milán a Tállya KSE-hez, Ambrus Zsombor a Füzesabonyi SC-hez, Roman Moroziuk pedig az FK Kechnec csapatához igazolt.

Az újak közül Agárdy Norbert, Giák Tamás és Veréb Áron a BTE Felsőzsolcától, a Lekli Soma a Gyöngyösi AK-tól, Sramkó Roland a Putnok FC-től, Bedő Dominik a DVTK utánpótlásából, Tóth Dominik a Pénzügyőr SE-től, Laczkó Krisztián a Bonyhád VLC-tól érkezett, míg Keményffy Máté – aki egy éves külföldi tartózkodás után tért haza –, legutóbb a KC Kazincbarcikai SC játékosa volt.