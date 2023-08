Hiába nyert a labdarúgó vármegyei I. osztály 2. fordulójában, múlt héten szombaton, hazai környezetben 4-2-re a Sajóbábonyi VSE csapata a Bánhorváti ellen, jogosulatlan szerepeltetés miatt elbukták a győzelemért járó pontokat, az MLSZ vármegyei igazgatóság versenybizottsága úgy határozott, hogy a vendégek 3-0-s gólkülönbséggel kapják meg a 3 pontot.

– A mérkőzést jogosulatlan szerepeltetés miatt óvta meg a Bánhorváti együttese, és ezt megalapozottnak találtuk, ezért az a döntés született, hogy a pályán elért 4-2-es Sajóbábonyi VSE győzelmet törültük, a 3 pontot, 3-0-s gólkülönbséggel a Bánhorváti javára igazoltuk – nyilatkozta honlapunknak dr. Engel György, a versenybizottság elnöke. – Azért született ez a határozat, mert a Sajóbábonyi VSE megszegte azt a szabályt, amely szerint egy versenynapon egy labdarúgó csak egy mérkőzésen léphet pályára, kivéve a kapusokat, akik akár két mérkőzésen szerepeltethetők. A mostani eset érdekessége, hogy a bábonyiak azzal vétettek a szabály ellen, hogy egy olyan játékost állítottak be a felnőtt bajnokin mezőnyjátékos csereként, aki ugyanazon a napon utánpótlás mérkőzésen kapusként szerepelt. Ha kapusként állt volna be a második meccsen az érintett labdarúgó, akkor más döntés született volna.

Az eset további érdekessége, hogy Kacsmarik Áron, miután az U19-es meccsen végig védte a Nyékládházi DE elleni meccset (3-3), a két órával később kezdődött felnőtt bajnokin, a Bánhorváti ellen, a 91. percben állt be, amikor bábonyiak már 4-2-re vezettek.