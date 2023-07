Hétfőn kora este, a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában tartotta meg első nyári edzését a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata. A szakmai munkát továbbra is Vidumanszky László vezetőedző irányítja, a tréner mintegy másfél órás foglalkozást vezényelt a keret tagjainak, amiben voltak különböző gyakorlatok. Hiányzó nem akadt, becsatlakozott Nagy Norbert is, aki nemrégiben, a magyar korosztályos válogatott tagjaként szerzett U20-as világbajnoki címet.

Volt idő nyaralni

– Így, nyílvánosan is gratulálok Norbinak az aranyéremhez, nem minden nap lesz valaki világbajnok – kezdte a miskolciak szakvezetője. – Természetesen beszéltem vele utána, hogy szükséges-e számára plusz szünet, de úgy nyilatkozott, hogy ki tudta magát pihenni. Miként a többiek is, hiszen több, mint öt hét volt szabad. Vagyis, volt elég idő a nyaralásra, az ilyen-olyan dolgok intézésére. Elvárom, elvárjuk, hogy mostantól mindenki arra koncentráljon, amit a vízben, vagy a parton el kell végeznie.

Miként az megszokott, ebben a rávezető, ráhangoló szakaszban még nem látnak labdát a pólósok, egyrészt a szárazföldi alapozás van fókuszban, kiegészülve a kondicionális edzésekkel, másrészt pedig a hosszútávú úszások.

– Ebben a sportágban különösen elengedhetetlen a megfelelő fizikum, úgyhogy erre nagy hangsúlyt fektetünk. A friss igazolások között van két rutinos ember, Szalai és Hegedűs, akik már rengeteg elsőosztályú meccset lejátszottak, reméljük, a tapasztalatuk nagy segítség lesz számunkra – tette hozzá Vidumanszky László. – Kilenc edzést tervezünk a héten, pénteken délutánnal bezárólag, a hét vége pedig szabad lesz. Az előttünk lévő három hét elég unalmas munkával fog telni, júliusban még nem szervezünk edzőmeccset, kétkapuzást senkivel sem. A dr. Kemény Dénes uszodában vagyunk egyelőre, hiszen Tapolcán rendezik a vízilabda európai egyetemi bajnokságot. Azonban ez a munkánkra semmilyen hatással nincs, a helyszín mindegy, semmiben sem zavaró, a lényeg, hogy meg van a megfelelő vízfelület.

Kupa, aztán bajnokság

Az MVLC-nél úgy alakult, hogy egyetlen egy külföldi állampolgárságú légiós sem lesz a keretben. Hogy ez mennyiben változtat, ha változtat a taktikán, bármi máson, az alábbiakat fogalmazta meg a vezetőedző.

– Most ez a csapatunk van, nincsenek nyelvi akadályok – mindössze ennyit fűzött hozzá Vidumanszky László, aki szerint nem is ez a lényeges, hanem az, hogy a maradókat, és az új érkezőket a megfelelő módon összehangolják, hogy mire elérkezik a bajnokság kezdete, minden a lehető legtökéletesebben működjön. – Csapatot nem lehet egy-két hét alatt csinálni. Az biztos, mindenki megkapja a lehetőséget arra, hogy megmutassa magát. Bízom abban, hogy a keret tagjaiban meg van az igény a fejlődésre, a tanulásra, s hogy jó közösségé fognak kovácsolódni. Becsatlakozik, velünk lesz három-négy ifjúsági korú pólós is.

Befolyásolja a kvótát

A szakvezető elmondta azt is, hogy a szezonban előbb a Magyar Kupa-sorozat fog elkezdődni.

– Augusztus 18-19-én lesz az első kör, akkor fognak játszani a csapatok a negyeddöntőbe jutásért – árulta el. – A sorsolást majd július 24-én tartják, akkor fog kiderülni, kik lesznek az ellenfeleink, és hol. A négyes döntőt már szeptember 2-3-án lebonyolítja a szövetség, az OB I-es bajnokság ezt követően fog indulni, szeptember 13-án, az első kört decemberig megrendezik. A bajnoki menetrendet befolyásolja a válogatott programja, hogy mikor sikerül az olimpiai kvótát megszerezni, reméljük, minél hamarabb. A célról ebben a pillanatban korai bármit nyilatkozni, hiszen bár az átigazolási híreket, a neveket látjuk, a produkció majd csak a vízben fog megmutatkozni, az, hogy pontosan ki, milyen erőt képvisel. Természetesen örülnénk annak, hogy akárcsak idén, a következő bajnokságban is be tudnánk verekedni magunkat a felső házba, a legjobb 8 közé. MI

Vízilabda: a tények

Maradók: Moravcsik Martin, Smitula Gergő, Oltean Sebastian, Krasznai Bendegúz, Nagy Norbert, Molnár Gergely, Tanczer Tamás, Várkonyi Ádám.

Távoztak: Nikola Brkic, Gomes Lacerda Felipe Henrique, Stefanidesz Levente, Böröczky Marcell, Bögös Zsombor, Molnár Balázs.

Új igazolások: Szalai Gábor (balkezes, Tigra-ZF Eger), Dubinák Szabolcs (balkezes, PVSK-Mecsek Füszért), Hegedűs Bence (átlövő, Metalcom-Szentes), Kasza Dániel (center, Szegedi VE), Sipos Bendegúz (kapus, FTC-Telekom), Varga Bence (bekk, FTC-Telekom).