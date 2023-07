A napokban rendezték a másodszor kiírt dr. Madzin Tibor labdarúgó emléktornát, amelynek győztese a BSK Alsózsolca csapata lett.

Élvezi a játékot

– Az esemény fontos része volt együttesünk bajnoki felkészülésének – kezdte Lövey Lajos, a nyertes gárda kapusa, majd hozzátette: – Magam is játszottam Ongán akkor, amikor a néha polgármester elnökként is szolgálta a klubot. Örültem, hogy simán hoztuk a finálét, ebből persze különösebb következtetéseket nem lehet levonni a közelgő pontvadászat előtt. Az a lényeg, hogy egyre jobban összeszokunk, és kisegítjük egymást a gyepen. Nekem sem ment rosszul, bár az felhozható ellenem, hogy portásként nem rúgtam gólt és manapság már az sem baj, ha a hálóőrök is eredményesek, például büntetőből veszik be kollégáik ketrecét.

Lövey Lajos portréjához tartozik, hogy negyvenkét esztendősen is élvezi a játékot, így visszavonulását még nem tervezi. Ami pedig az általa eddig „meghódított” városokat és községeket érinti: miskolciként jelenleg Kistokajban lakik, az ongaiak után most az alsózsolcaiak szekerét nyomja és ki tudja, hogy hol éri majd a végállomás.