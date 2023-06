„Egy éve töltöm be a SUSI ügyvezető igazgatói tisztségét, és nagy örömmel végzem a munkámat – kezdte Majoros Tamás, majd hozzátette: – Melengeti a szívemet, hogy a szakosztályok vezetői, az edzők, a szülők, és a gyerekek egyaránt kiváló partnereim. Remek kapcsolatban állunk az önkormányzattal, és a Sárospataki Torna Clubbal is. Egymást segítjük, és tényleg igaz az a mondás, amely elterjedt a településen: egy család vagyunk. Megjegyzem, hogy másképpen nem is működhetnénk, hiszen Sárospatak kisváros, itt mindenki mindenkivel baráti viszonyt ápol. Valamennyien a gyerekekért dolgozunk, az lebeg a szemünk előtt, hogy nekik jó legyen. Jómagam szinte reggeltől estig a SUSI ügyeivel foglalkozom és a leány kézilabdázók U11-es csapatát is viszem.”

A teljes cikk az Észak-Magyarország ingyenes mellékleteként a napokban megjelenő Sportmagazinban olvasható majd.