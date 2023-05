Boldog és büszke

– Napok óta szűkebb pátriánk dirigenséről beszélnek a sportág berkeiben és Jancsi cselekedete után természetesen boldogság öntötte el a szívemet – mondta portálunknak a Doki becenévre hallgató dr. Varga Zsolt, az MLSZ helyi igazgatósága játékvezetői bizottságának elnöke, egykori FIFA-jelvényes asszisztens. – Nagyon sok gratulációt kaptam, nem győzöm fogadni a telefonokat és szakadatlanul jönnek hozzám az elektronikus üzenetek is. Határtalanul büszke vagyok a Bodrog-parti városban élő kollégámra, aki emberi tragédiát akadályozott meg. Az elájult és az eszméletét vesztett Dienes Tamás sátoraljaújhelyi, most érettségiző focista annak köszönheti az életét, hogy testületünk tagja – túl azon, hogy régiónk egyik legkiválóbb síposa – nem veszítette el lélekjelenlétét, hideg fejjel avatkozott közbe, úgy tett, mintha mentőorvos lenne. Olyan erényeket csillogtatott, amelyeket soron következő továbbképzéseinken tanítani fogunk – az oktatófilmet pedig Belicza János forgatta. Megtanulta és a gyakorlatban alkalmazta, hogyan kell megakadályozni, hogy egy játékos lenyelje a saját nyelvét, ráadásul a sípjával, amely a munkaeszköze, az úgynevezett szájzárat is megakadályozta. Valaki találóan úgy fogalmazott, hogy életet menteni olyan, mint életet adni: nos, Belicza Jancsi mentett. Hála és köszönet jár neki, s most abban bízom, hogy tettéért az illetékesektől méltó elismerést kap majd.

dr. Varga Zsolt jb-elnök

Belicza János (ítélkezés közben) életmentő cselekedetét dr. Varga Zsolt jb-elnök (a kis képen) méltatta.