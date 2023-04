Pénteken folytatódik a honi élvonalbeli férfi röplabda-bajnokság, az Extraliga elődöntője. A MÁV Előre SC-Foxconn – GreenPlan-VRC Kazincbarcika párharcban a második meccset vívják a felek, Székesfehérváron, 18 órától. A csata első mérkőzésén, hétfőn a Vegyész 3:1-es sikert aratott.

– Ahogyan előzetesen is mondtam: a rutin és a fiatalság csapott össze, és az előbbi győzedelmeskedett – nyilatkozta Toronyai Miklós, a barcikaiak trénere. – Azt azért lehetett látni, hogy minden percben oda kell, kellett figyelni. Amikor elmentünk például négy ponttal, és nem koncentráltunk kellően, akkor a fehérváriak a nyomunkban voltak, ha pedig ők léptek el, küzdenünk kellett nagyon, hogy utolérjük őket. A negyedik szettben megtörtek, az elég simára sikerült. Azért volt egy kis nyomás rajtunk, hiszen az első meccs volt, itthon, kellett a jó rajt, ami hál' istennek meg is lett. Nem cseréltem, nem gondolom, hogy kellett volna. Talán az elején, amikor egy-két nyitásunk nem úgy jött össze, vagy a negyedik felvonásban, amikor a Foxconn megtört. Azonban nem akartam tördelni a játékot, azon voltunk már ekkor, hogy zárjuk le biztosan, a lehető leghamarabb a mérkőzést. Ezért voltak korábban mellőzve a kulcsemberek, hogy pihentek legyenek, hogy mindenkinek kezeljük ki a sérülését, betegségét. Remélem, ezen első meccs után azon szurkolók is megbocsátottak, akik sérelmezték, hogy miért olyan összeállításban játszottunk a Kistext elleni negyeddöntőben, amilyenben. Akkor akadtak döccenők, de a fiatalokat is építeni kell a csapatba, erre korábban kevés lehetőségünk volt.

Nem adják fel

A fehérvári fellépéssel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta az észak-borsodiak vezetőedzője:

– Egy lépést, egy nagy lépést megtettünk itthon, de Székesfehérváron még jobb játékot kell mutatnunk ahhoz, azért, hogy ott is győzni tudjunk – fogalmazott Toronyai Miklós. – Jó volt, hogy a negyedik szettben, jelentős előnyünknél sem engedtünk ki, ezt kellene folytatni most az első szettben. Olyan ez, mint az ökölvívásban: a gong megszólalt a múltkori mérkőzés végén, ellenfelünkben ott van még az ütés, ezért hasonló intenzitással kell beleállnunk a csatába a folytatásban is, a kezdéstől. Az Előre edzőjét, Dávid Zoltánt ismerve biztos vagyok abban, hogy egy vesztes meccset követően még nem adják fel a csatát, nincs is okuk rá. A fejekben rendet tesz, azt kéri majd a játékosaitól, hogy ugyanúgy menjenek bele a mérkőzésbe hazai környezetben, saját pályán, ahogyan nálunk elkezdték az összecsapást. Nehezebb dolguk lesz idegenben, mint a Don Bosco csarnokban volt, de vagyunk olyan jó csapat, hogy ezt a feladatot is megoldjuk.

A másik ágon Pénzügyőr SE – Fino Kaposvár párharc zajlik, ott 1:0-ra vezetnek a somogyiak, akik múlt vasárnap 3:2-re nyertek a fővárosban. Folytatás Kaposváron csütörtökön 18.30-tól.