A Magyar Kupa múlt hét végi döntője, és bronzmérkőzése után ismét a bajnokság felé fordul a honi férfi röplabdát követők figyelme. A play-off, vagyis a negyeddöntő következik az Extraligában, melynek során a borsodi színeket képviselő GreenPlan-VRCK ellenfele a Kistext JP Auto Mercedes gárdája lesz. A csapatok az egyik fél harmadik sikeréig tartó csatában az első meccset kedden 19 órától vívják meg a Don Bosco Sportközpontban, aztán majd szombaton (március 18.) 20 órától a fővárosban folytatják a párharcot – de az is elképzelhető, hogy a budapestiek teremproblémái miatt végül ezen mérkőzést is Barcikán bonyolítják le. A harmadik ,,menetre" még biztosan sor kerül jövő kedden, 19 órától, szintén Kazincbarcikán, aztán remélhetőleg nem lesz több közös mérkőzés, legalábbis a vegyészvárosiak ebben bíznak. Nem alaptalanul, ugyanis Vegyész az alapszakaszban tavaly októberben 3:1-re, aztán november végén 3:0-ra verte a Kistext-et.

– Csapatunk már számtalanszor bizonyította, megmutatta, hogy képes kiélezett meccseket nyerni, úgy itthon, mint idegenben, és fel tudott jönni a hetedik pozícióból a tabella második helyére – kezdte nyilatkozatát Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Tanulni kell a kupamérkőzésen együtt elkövetett hibákból, síránkozásnak már nincs helye. Itt van a bajnokság, ahol sokkal előkelőbb pozíciót is el tudunk érni, ha nagyon akarjuk, és ha ennek érdekében százszázalékosan megyünk edzésen és meccsen is. Az Extraliga további része egy új esélyt kínál, amit meg kell ragadni. Ez az út eleje, ami ezzel a párharccal indul, és nem nézünk le senkit sem, a Kistext-et sem, ugyanakkor nem titok: szeretnénk három mérkőzésen abszolválni ezt a párharcot. Merthogy jelenleg van annyi különbség a két csapat között, hogy ez így is legyen. Úgy tervezzük, hogy mindenki kap lehetőséget, ám aki a pályára kerül, attól, azoktól maximális koncentrációt és erőbedobást várok. A fővárosiaknál a közelmúltban voltak nagy változások, négy emberük elment, egy kubai átló jött nemrég. Ő a Kecskemét ellen már játszott, ám még nem ismerjük személyesen, élőben. Érdekesség, hogy tavaly októberben – amikor 3:1-re győztünk ellenük – az a Reffatti, aki már nálunk röplabdázik, még náluk volt.

Fociban is előfordul

A Barcika felkészülése a negyeddöntőre a szombati ötszettes maratoni csata volt, a gárda 3:2-re maradt alul a kupa 3. helyéért zajló mérkőzésén a Kecskeméti RC-vel szemben.

– Lehet, hogy tízből kilencszer mi nyertünk volna, de most a KRC-nek jöttek össze a dolgai, amelynek még egyszer gratulálok – fogalmazott Toronyai Miklós. – Nagyon sajnáljuk, hogy kikaptunk, csalódott volt az egész társaság. Ez a kupa varázsa, egy meccsen dől el minden, nincs javítási lehetőség, ez most a mi kárunkra esett meg. Sajnos, belefutottunk, annak ellenére, hogy a Kecskemét nagyon jól küzdött. Kétszer is meg tudtuk őket törni, a második szett elején 3-4 pontos előnyünk volt, de egy állásban beragadtunk, rossz döntéseket hoztunk. A harmadik játszmát szépen lehoztuk, 25-18-ra, rendkívül jó csapatteljesítménnyel, 70 százalékosan támadtunk. Utána viszont ismét esélyt adtunk az ellenfélnek. A statisztikát böngészve látszik, sok mutatóban megelőztük a Kecskemétet, mégsem jött össze a siker. Fociban is előfordul, hogy az előzetesen esélyesebb csapat jobban játszik, többet lő kapura, nagy százalékban birtokolja a labdát, azonban a másik jól kontrázik, és végül nyer. A sportkedvelők láttak már ilyet. A bronzcsata előtt voltak egészségügyi problémái Reffattinak, aki betegen is vállalta a meccset, ő volt a csapat legjobbja. Nem volt lázas, azért is tudott Budapestre utazni, jól érezte magát, de a meccs után már belázasodott. Adtunk a szervezetének egy nagy lökést, most pihenőn van, reméljük, nem lesz semmi baj.