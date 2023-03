A női kosárlabda NB I 22. fordulójában, szombaton este, az alapszakasz zárásán a DVTK-Hun-Therm csapata a Ludovika Csata vendége volt. A fővárosi összecsapásnak a hazaiak számára az volt a tétje, hogy egy győzelemmel bekerülnek-e a felsőházi rájátszásba, a legjobb 8 közé, hogy a jövő héten keddtől a negyeddöntőben folytathassák a küzdelmeket, a diósgyőrieknek pedig azért kellett a győzelem, hogy tabellaszomszédjuk, a Serco UNI Győr esetleges vereségével előre léphessenek a második helyre. Mindezt Kányási nélkül, ugyanis a diósgyőriek ,,motorja” pénteken este bokasérülést szenvedett, emiatt nem volt bevethető.

Bátran kezdett a hazai együttes, ez gólokban is jelentkezett, 5-2 után azonban Guirantes egy triplával egyenlített. Aztán mindkét oldalon kimaradtak a dobások, a csapatok a védekezésre koncentráltak, és mivel ebben a szurkolói által támogatott DVTK-HT volt a jobb, ráadásul néhány ellencsapásra is futotta tőlük, amikor Jovanovic beverte csapata harmadik hármasát, időt kért a Csata, a 7. percben (5-13). Öt és fél perc kosárcsend után büntetőből talált be a házigazda, amivel 0-13-as szériájukat zárták le (6-15), az első menet végén pedig Bernáth triplája adott okot az örömre, vendégoldalon (6-18).

A második menet elején Bernáth két duplát hintett egy percen belül (6-22), a Diósgyőr innentől magabiztos játékkal őrizte, hizlalgatta előnyét, a negyed közepén Bacsó büntetőivel alakult 12-29-re az eredmény. Ám ezt követően fővárosi gólok következtek, és ezzel kapcsolatos nem tetszését Völgyi Péter egy időkérésnél fejezte ki (17-29). A szünet után Gyöngyösi csökkentette tíz pontra a különbséget, de a folytatásban újra a piros mezesek domináltak (19-35), a hajrában pedig a Csata dupláit követően a játékrészt Bacsó közelije zárta (23-37).

Fordulás után

A meccs 23. percében Jovanovic hármasa után Bernáth talált be, ezzel először volt húsznál nagyobb előnye a Diósgyőrnek (25-46). Ebből ugyan visszább vett a Csata, de a játékrész közepén Green góljánál 30-50-et mutatott az eredményjelző. A vendégek a játék szinte minden elemében jobbak voltak, és ennek köszönhetően a meccs utolsó menete pusztán formalitás vált (33-56).

A záró tíz perc elején Jovanovic, Garbin és Kiss A. és Bacsó tolta mélyebbre a Csatát, a hazaiak 0-10-es vesszőfutását Fuehring zárta le egy duplával (35-66). A 37. percben Kiss A. második hármasa után kért időt a hazai szakvezető (40-72), de ennek túl nagy jelentősége már nem volt, a Diósgyőr magabiztos, rajt, cél győzelmet aratott (45-76).